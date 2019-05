Alternativa Federal ratificó que definirá a su candidato en las PASO

Foto 1/3 Foto 2/3 Foto 3/3

Tanto Massa como Urtubey y Pichetto ratificaron sus postulaciones. El tigrense finalmente no cedió a las tentaciones del kirchnerismo, que proponía sumarlo a la interna del PJ versus Unidad Ciudadana.



Además, revelaron que Francisco De Narváez surgiría como un único candidato a gobernador bonaerense de consenso, que iría pegado en todas las boletas presidenciales de AF. Si se confirman estas intenciones, la decisión marcará el sorpresivo regreso al mundo de la política del empresario y el destierro de una eventual alianza con María Eugenia Vidal, quien pretendía "colgarse" no solo de la tira de Mauricio Macri en Cambiemos, sino también de la de Massa con el Frente Renovador.



En tanto, los referentes decidieron convocar a otras fuerzas políticas que quieran superar la grieta a sumarse a la conformación democrática de un frente.



A través de un comunicado, Alternativa Federal sostuvo que ya se designaron apoderados de cada uno de los candidatos para la conformación del frente electoral.



En tanto, los candidatos a legisladores nacionales, según explicaron, surgirán de la decisión de cada provincia y "serán los mismos para todos los candidatos presidenciales que compitan en las PASO", igual que ocurriría con De Narváez.



La decisión de Alternativa Federal se da luego del coqueteo que el espacio mantuvo con el ex ministro de Economía Roberto Lavagna, quien este martes reiteró que no está dispuesto a competir en internas contar otros precandidatos, aunque estimó que junto con Alternativa Federal queda tiempo para "avanzar por otro camino" y no perder "potencia electoral".



"No voy a participar de una estructura ligada al PJ solamente. Consenso 19 plantea un gobierno de unión nacional con parte del justicialismo, parte del radicalismo, el socialismo, el GEN, y mucha gente de la sociedad civil", manifestó Lavagna.



La semana pasada, Lavagna iba a ser parte de la reunión que el espacio mantuvo en las oficinas de Massa, pero finalmente bajó su participación. Hasta ahora, la principal incógnita era la permanencia del tigrense en Alternativa Federal, que finalmente fue ratificada en Córdoba.



Pichetto aseguró que la convocatoria a otros partidos incluye a Lavagna. "Hicimos una convocatoria a las fuerzas políticas y a los dirigentes que se quieran sumar sin exclusiones, con una visión que es la que expresa Alternativa Federal", afirmó. El senador agregó que también pueden incorporarse radicales desencantados o el socialismo. "Es un partido importante con el que venimos hablando, particularmente entre el gobernador de Córdoba y el de Santa Fe (Miguel Lifschitz). La intención es ampliar la base de sustentación política en el país", remarcó Pichetto.



Urtubey celebró la decisión de avanzar con el nombramiento de apoderados de cada sector de AF y la invitación a otros espacios. "Queremos superar esta grieta que representan Cambiemos y Unidad Ciudadana. Puede haber vida después de la pelea entre Macri y Cristina, que enferma a los argentinos", indicó el salteño.



"Massa está acá y va a participar en las internas del 11 de agosto y el que gane será el candidato de Alternativa Federal en la elección general. Voy a trabajar para ganar, pero sino acompañaré al que gane", dijo, y subrayó que quedó descartada una gran interna entre todos los espacios del peronismo. "Lo que se discute es si salimos o no de la grieta", recalcó.



El concejal matancero Miguel Saredi, candidato a intendente del distrito más poblado de la provincia de Buenos Aires, también festejó las PASO. "No hay democracia verdadera sin sistema de selección de candidatos. Tanto Cambiemos como Unidad Ciudadana eligen sus representantes a dedo. El sistema de primarias abiertas, simultáneas y obligatorias es un intento para remediar esta situación", enfatizó.