Bordet convocó a seguir trabajando con orden y transparencia

Primer museo del país

"Llevamos adelante una campaña sin agravios, con propuestas, y de cara a los entrerrianos", afirmó el gobernador Gustavo Bordet este martes en Basavilbaso, donde visitó el frigorífico avícola, la sinagoga Beth Abraham y la biblioteca popular Luz Obrera.El mandatario destacó la importancia de la producción avícola de la provincia y el respaldo que brinda su gestión al sector, y confirmó el apoyo provincial para transformar en museo el edificio religioso que sería el primero de su tipo en el país."Hay una oportunidad de poder seguir trabajando con orden, transparencia, rindiendo cuenta de los fondos públicos y trabajando de acuerdo a las condiciones de mejora de calidad de vida de cada habitante en la provincia de Entre Ríos. Esto se hace articuladamente con todas las intendencias y es lo que hemos desarrollado durante estos años y es lo que queremos proponerlo para el futuro", afirmó Bordet.Al hacer referencia a la visita a esa ciudad del departamento Uruguay, Bordet indicó: "Tomamos contacto con las instituciones de la ciudad. También, en el marco de la campaña, estamos acompañando a nuestros candidatos. Estamos muy entusiasmados de hacer una tarea en común en los años que vendrán y seguir trabajando de manera conjunta con los municipios".Precisó luego que visitó diferentes sectores de la ciudad que tienen que ver con la actividad económica e industrial, como el frigorífico avícola, y que tomó contacto con instituciones, entre ellas la sinagoga y la biblioteca. En este sentido dijo que acordaron trabajar en conjunto un proyecto de puesta en valor de "un gran patrimonio arquitectónico y cultural como es esta sinagoga en Basavilbaso. En esto hay un compromiso de la gestión", remarcó Bordet.Dio cuenta también de su visita a la biblioteca popular, que cumple 100 años, "donde hemos trabajado y hecho aportes". Tras ello indicó: "Personalmente soy un gran lector por lo que es un gusto poder compartir con la comisión directiva de la biblioteca y ponernos de acuerdo en acciones comunes".Por último, señaló: "También en el marco preelectoral de campaña, estamos acompañando a nuestros candidatos, a Lucho (Ariel Schlotthauer) para que pueda llegar a la intendencia y que podamos trabajar juntos entre provincia y municipios, como lo venimos haciendo. Con Lucho tenemos una fina sintonía, nos conocemos, tiene proyectos interesantes e innovadores para la ciudad de Basavilbaso y nosotros estamos muy entusiasmados en poder hacer una gestión y una tarea común en los años que van a venir".Al ser consultado por la prensa local sobre las elecciones del 9 de junio donde busca su reelección, y teniendo en cuenta la gran diferencia obtenida en las PASO, el mandatario manifestó: "Respetamos mucho a nuestros oponentes y trabajamos de una manera positiva, sin agravios, sin campaña sucia, proponiendo qué es lo que queremos, qué es lo mejor para los vecinos de cada localidad y ciudadanos de la provincia. En ese sentido, nuestra propuesta básicamente parte de lo que hicimos en estos cuatro años, estamos a mitad de camino y queremos culminarla en estos cuatro años siguientes. Esto es básicamente lo que le proponemos a cada entrerriano y entrerriana", indicó.El presidente de la Asociación Israelita de Basavilbaso, Miguel Bajaroff, agradeció la visita del gobernador a ese lugar que apunta a convertirse en una sinagoga museo y dijo que allí "va a confluir no sólo lo religioso, sino también las tradiciones traídas por nuestros abuelos"."Si podemos concretarlo, va a ser la primera sinagoga museo de la Argentina", subrayó y luego mencionó que le habían comentado de ese proyecto al gobernador Bordet durante un encuentro en Paraná. "El no se olvidó de eso y en esta ocasión quiso venir a verla", acotó.A su turno, Nora Fistein, investigadora y colaboradora de esa Asociación, sostuvo que la inmigración judía en Entre Ríos nace en la zona rural, donde se forman colonias agrícolas. "Las comunidades de las ciudades más importantes de Entre Ríos se nutrieron con aquellas familias que llegaron entre 1892 y 1894 a la zona de Lucienville y como comentaba el gobernador justamente a cualquier lugar del mundo donde uno llega, siempre encuentra a alguien que está vinculado con esta tierra, con nuestra querida Entre Ríos", indicó."El proyecto del museo no sólo es para revalorizar la colonia Lucienville, sino también es para poner en valor todo lo que hay con respecto a todo el proceso que fue la colonización, el desarrollo de la Colonia Lucienville, porque no sólo estamos hablando de objetos que recuperamos y se guardan con mucho cariño, sino que la idea también es dar un espacio para los documentos, los archivos", resaltó y luego expresó que "lo que podemos brindar es no sólo para quienes vengan a visitar, sino para poder aportar en la historia familiar de mucha gente que está dispersa en el mundo y que cada tanto llegan a Basavilbaso buscando sus orígenes".La Asociación Israelita está trabajando para convertir a la sinagoga en un museo, la que sería la primera de su tipo en Argentina, y para ello cuentan con el apoyo del gobierno provincial.La Sinagoga Abraham, también conocida como La Sinagoga de los Arbetn (significa trabajadores en idish) o de los artesanos fue inaugurada en el año 1917. Esta denominación se debe a que en su construcción participaron los colonos que traían desde la Europa de aquella época diferentes oficios, como el caso del carpintero Milman, el albañil Schuskoff y los herreros Butinoff y Schein, destacándose por su trabajo en la reja del frente, con líneas muy simples. En el centro del amplio salón se puede observar la bimá (púlpito), donde el oficiante quedaba en medio de toda la concurrencia y en un plano de igualdad.