Busti: "Bordet es un constructor de los consensos que demandan estos tiempos"

En el marco de una recorrida provincial, el ex gobernador Jorge Busti visitó la ciudad de General Ramírez para respaldar al candidato a intendente del Frente Justicialista Creer Entre Ríos, Daniel Kramer.



En horas de la tarde ambos dirigentes dialogaron con representantes de instituciones intermedias y luego se trasladaron hasta el Hospital "Nuestra Señora de Luján"; allí, en compañía del flamante director Dr. Sebastián Reichel, recorrieron íntegramente la entidad sanitaria, manteniendo un fluido intercambio con trabajadores de la salud y pacientes.



Kramer recordó que bajo gestiones de Jorge Busti se llevó el gas natural y se realizaron obras de remodelación y ampliación del nosocomio creado en 1947 (durante la gobernación de Héctor Domingo Maya). El ex intendente también puso el acento en el hecho que en el último mandato de Busti, fue Gustavo Bordet como Ministro de Salud quien entregó una ambulancia, a la que días pasados se le sumó una nueva unidad y aportes para el hospital.



Como colofón de la jornada, por la noche se llevó a cabo un acto en el que las instalaciones de la unidad básica local fueron colmadas por un nutrido grupo de militantes y vecinos ramirenses. Busti y Kramer estuvieron acompañados por la candidata a senadora por el departamento Diamante y actual directora del Instituto Becario de la Provincia, Claudia Gieco.



Al hacer uso de la palabra, el ex intendente y ex senador provincial afirmó: "La visita de Jorge Busti a Ramírez tiene muchos condimentos porque nos honra un compañero que hizo mucho por esta ciudad". En ese sentido, recordó obras realizadas por Busti como la Escuela N° 57 'Linares Cardozo', la pavimentación del Boulevard 25 de Mayo o el techado completo de la Escuela Católica.



"Recuerdo que yo daba mis primeros pasos como intendente y Busti en aquel entonces pudo sacar adelante una provincia que estaba en llamas y nosotros pusimos nuestro granito de arena para reacomodar esta ciudad", recordó Kramer.



"Nos da mucha pena ver a Ramírez en este estado de desolación, en el que la municipalidad va por un lado y las instituciones por otra. Por eso estamos convencidos que los ciudadanos están pidiendo un cambio y nuestra lista es la mejor opción", finalizó.



Por su parte, al cerrar la reunión, el ex mandatario entrerriano, arengó a la militancia: "Estamos a un paso de ganar ampliamente la provincia bajo la conducción del gobernador Gustavo Bordet, y no tengo dudas que con un pequeño empujoncito 'Dani' (Kramer) va a volver a ser el intendente que los ramirenses se merecen".



No obstante, Busti sugirió: "Sin exitismos ni soberbia por el triunfo obtenido en las PASO, en estas dos semanas hay que reforzar el trabajo cotidiano y llevar nuestro mensaje para poder revalidar el voto de confianza brindado por los entrerrianos".



"Esta localidad es una muestra cabal de que el peronismo entrerriano está unido y fortalecido; y en gran medida esto se debe a que Bordet es un constructor de los consensos que este tiempo demanda", especificó.



Busti también agregó que: "hasta el 9 de junio (fecha de las elecciones generales en la provincia) la consigna debe ser: 'Primero Entre Ríos', teniendo en claro que debemos militar con amplitud y generosidad, tendiendo la mano al vecino que en otro momento creyó en Cambiemos y hoy está decepcionado".



Con respecto al panorama nacional, expresó: "Seguramente vamos a apoyar a la fórmula presidencial que logre el mayor grado de consenso y unidad del campo nacional y popular para derrotar al proyecto excluyente de Macri. Es fundamental hablar con los que piensan distinto, generar empatía y dar esperanza".