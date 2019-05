Escuchas a Báez: "Lo que tuve es de una sola persona que está arriba"

"Todo lo que tuve es de una sola persona que está arriba y me lo dio para que lo administre y no lo supe administrar quizás en la forma adecuada que él quiso que lo administrara", precisó Báez.



Esta declaración se obtuvo de las escuchas telefónicas del "Operativo Puf", que difundió el programa "Periodismo para Todos" en su debut de este domingo por El Trece.



Esas conversaciones que el empresario realizó desde el penal de Ezeiza, donde permanece detenido, forman parte de una denuncia en la que hablan de una presunta operación judicial que preparaba el kirchnerismo para tratar de voltear la causa de los cuadernos de las coimas.



El empresario siempre negó haber sido testaferro, por lo que esta declaración puede ser importante para la causa en la que se lo investiga.



Una serie de escuchas telefónicas entre ex funcionarios detenidos por corrupción reveló que sectores del kirchnerismo sabían de antemano que el empresario Pedro Etchebest denunciaría por extorsión al falso abogado Marcelo D'Alessio y al fiscal de la causa de los cuadernos, Carlos Stornelli, en una causa que quedó en manos del Juzgado de Dolores, de Alejo Ramos Padilla.