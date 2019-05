Diputada propicia Registro de concebidos no nacidos

La diputada provincial Carmen Toller (FPV) volvió a presentar el proyecto que crea un "Registro provincial de defunciones de niños concebidos no nacidos". Según el artículo 1º de la iniciativa, tal registro deberá incorporarse a la Ley Provincial Nº 10.205, que aprueba el "Reglamento Orgánico Funcional de la Dirección General del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas".



Así la legisladora subsanó el error del primer proyecto ?que fue presentado en marzo pasado? en el cual solicitaba la derogación del artículo 104 de la Ley N° 1266/87 Del Registro del Estado Civil, una ley nacional de Paraguay.



Además, Toller hizo otros cambios. Por ejemplo, el artículo 6º señala que Registro Civil deberá expedir un "Certificado de niño concebido no nacido" en el que constarán los "datos de la madre o del padre que presenta la solicitud de inscripción, y de ambos en el caso de que la presentación sea conjunta". En el proyecto anterior sólo se solicitaban "los datos de la madre".



También incorpora un capítulo ?compuesto por los artículos 11º, 12º, 13º y 14º? relacionado con la "Inhumación de los restos de los niños fallecidos dentro del seno materno".



Las iniciativas que proponen la inscripción de "concebidos no nacidos" en el Registro Civil han sido consideradas inviables porque se contraponen con el sistema de derecho en Argentina, el cual establece que "si la persona no ha nacido con vida, es como que nunca ha existido", tal como lo explicó a APF Soledad Deza, abogada especialista en género y políticas públicas, conocida en todo el país tras ejercer la defensa de "Belén", la joven tucumana que fue condenada a ocho años de prisión por un aborto espontáneo. El proyecto A continuación se transcribe el texto completo de la iniciativa de Toller:



"Capítulo I: Registro Provincial de defunciones de niños concebidos no nacidos



Artículo 1°. Créase el "Registro de defunciones de niños concebidos no nacidos" y agréguese a los referidos en la Ley Provincial Nº 10.205 que aprueba el "Reglamento Orgánico Funcional de la Dirección General del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas".



Artículo 2°. En el "Registro de defunciones de niños concebidos no nacidos" serán inscriptos quienes hayan fallecido dentro del vientre materno cualquiera sea la causa de la muerte, la edad gestacional o el peso que tuvieren al momento del fallecimiento.



Artículo 3°. La inscripción deberá registrarse ante el Oficial Público que corresponda al lugar en que se produzca la muerte.



Artículo 4º. La inscripción es facultativa y a solicitud de los padres, quienes podrán ejercer dicha facultad de modo conjunto o indistinto. También podrán solicitar la inscripción los ascendientes de primer grado, pero sólo en caso de que los padres hayan fallecido, se desconozca su paradero, sean menores, o, por cualquier motivo, se encuentren bajo su tutela o curatela. La solicitud de inscripción podrá realizarse en el plazo de un año de ocurrida la muerte. Vencido el mismo, ya no podrá realizarse la inscripción por ningún medio.



Artículo 5°. Para realizar la inscripción deberá presentarse el correspondiente certificado médico emitido por profesional médico u obstetra o el agente sanitario habilitado que atendió el caso. El certificado mencionado contendrá la mayor cantidad de datos posibles del niño concebido no nacido.



Artículo 6°. El Registro del Estado Civil expedirá un "Certificado de niño concebido no nacido" en el que constarán:



a) Datos de la madre o del padre que presenta la solicitud de inscripción, y de ambos en el caso de que la presentación sea conjunta: nombres, apellidos, tipo y número de documento nacional de identidad, edad, nacionalidad, domicilio e impresión dígito pulgar derecha.



b) Datos del niño concebido no nacido: nombres y apellidos con los que será inscripto, edad gestacional, sexo (de ser posible) y peso al momento de la muerte. En ningún caso el certificado emitido por el Registro Civil contendrá las iniciales "NN", debiendo respetarse el o los nombres elegidos por los padres, aún en caso de no poder determinarse el sexo.



c) Tipo de embarazo: simple, doble o múltiple, con determinación de la cantidad de sobrevivientes en caso de haberlos.



d) Nombres, apellidos, sello y matrícula del profesional médico u obstetra o el agente sanitario habilitado que atendió el caso.



e) Fecha, hora y lugar de la defunción y de la confección del certificado.



f) Datos del establecimiento médico asistencial: nombre y domicilio completos.



g) Causa de la defunción.



h) Observaciones.



Artículo 7°. La inscripción en el libro de defunciones de niños concebidos no nacidos deberá contener, en lo posible, además de lo previsto en el artículo 81º de la Ley Provincial 10.205, los siguientes datos:



a) Los nombres, apellidos y sexo del concebido no nacido. En ningún caso la inscripción se realizará con las iniciales "NN", debiendo respetarse el o los nombres elegidos por los padres, aún en caso de no poder determinarse el sexo.



b) La localidad y departamento, hora, día, mes y año en que haya ocurrido la muerte.



c) Los nombres y apellidos de los progenitores, con tipo y número de sus respectivos documentos nacionales de identidad.



d) Los nombres, apellidos, documento y domicilio del médico declarante.



e) La causa de la muerte intrauterina.



Artículo 8°. El Registro del Estado Civil hará un relevamiento de las causas de muerte intrauterina con fines estadísticos, los cuales deberán ser remitidos al Ministerio de Salud de la Provincia para analizar y detectar las causas con mayores incidencias y de esa manera elaborar políticas de salud para evitar muertes dentro del seno materno.



Artículo 9°. La inscripción en el libro de defunciones de niños concebidos no nacidos no modifica el régimen de personas físicas instituido en el Código Civil, ni otorga derechos patrimoniales, sucesorios, de estado, ni de ningún otro tipo que no sea exclusivamente el derecho a la identidad y al destino de los restos mortuorios.



Artículo 10°. Realizada la inscripción, el oficial del Registro Civil expedirá el permiso para la inhumación, salvo lo dispuesto por la normativa específica o circunstancias especiales debidamente justificadas.



Capítulo II: Inhumación de los restos de los niños fallecidos dentro del seno materno



Artículo 11º: Los establecimientos sanitarios ubicados en el territorio provincial y los médicos, obstetras o cualquier otro facultativo que atienda el parto, tienen la obligación de informar a los padres o representantes legales, la posibilidad de dar digna sepultura a las personas por nacer fallecidas en el vientre materno, cualquiera sea el período de gestación en que se produjera la defunción.



Artículo 12º: Los profesionales de la salud tienen la obligación de emitir la constancia de defunción fetal habilitante para proceder a su inhumación, cuando sea requerido por los familiares del mortinato. No pueden excusarse para expedirlo en el peso, estatura o período de gestación del feto; salvo que no sea posible diferenciar dichos restos de otros tejidos humanos.



En ese caso, el profesional podrá eximirse de la obligación, mediante certificación escrita suscripta por el mismo constatando tal circunstancia, la cual se agregará al examen médico pertinente.



Artículo 13º: Cuando los familiares requieran la entrega del cadáver para su inhumación, el establecimiento y el profesional de la salud interviniente están obligados a hacerlo, entregando además la constancia requerida para ello.



Artículo 14º: La disposición de los restos fetales para fines de investigación o docencia médica sólo podrá realizarse, mediante la previa autorización por escrito para ello, suscripta por los padres o representantes legales de la persona por nacer fallecida.



Artículo 15º: Si los restos de la persona muerta antes de nacer no fuera retirada por sus padres o representantes legales, y no tuviere la finalidad expresada en el artículo anterior, los establecimientos de salud tienen la obligación de darle una digna sepultura, sin perjuicio del cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias vigentes.



Capítulo II: Disposición transitoria.



Artículo 16°. Desde la creación y puesta en funcionamiento del libro de defunciones de concebidos no nacidos por parte del Registro del Estado Civil, establécese un plazo único de cinco años a los fines de la inscripción de todos los fallecidos en el vientre materno con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente Ley, sin importar cuánto tiempo que haya transcurrido desde el fallecimiento.



Quienes desean realizar esta inscripción deberán presentar certificado de defunción elaborado por profesional médico u obstetra o el agente sanitario habilitado que atendió el parto, o en caso de poseerlo el Certificado de Defunción emitido por el Registro Civil.





Artículo 17°: De forma."



(Fuente: APF)