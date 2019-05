Cristina Fernández estuvo en la segunda jornada del juicio en su contra

Foto 1/3 Foto 2/3 Foto 3/3

El Tribunal Oral Federal 2 retomó el proceso oral y la ex mandataria asistió a la sala AMIA, pese a que la semana pasada le habían concedido la autorización para no participar si podía justificar la falta a raíz de su labor parlamentaria como senadora nacinal.



A las 9:30 de este lunes, el Tribunal dispuso seguir con la lectura del requerimiento de juicio de los fiscales Ignacio Mahiques y Gerardo Pollicita, la que se empezó a ventilar el pasado martes en la primera jornada, cuando de un total de 600 páginas se llegaron a leer unas 100.



La seguridad en el edificio fue mucho más relajada que la audiencia inaugural del juicio y la presencia de actrices y cantantes en el público marcó el dato color de la jornada: estuvieron Luisa kuliok, Paola Barrientos, Teresa Parodi, y Liliana Vitale.



El abogado Maximiliano Rusconi, defensor de Julio De Vido, pidió que el ex ministro de Planificación Federal no esté obligado a presenciar la lectura de la acusación y justificó su reclamo en la complejidad de los traslados de su cliente desde la cárcel de Marcos Paz.



Pero el Tribunal recordó la resolución en que le prohibió hacerlo a la ex presidenta, así como a Carlos Kirchner, y lo rechazó.



Durante la lectura de la acusación se siguieron exponiendo las pruebas que tienen en juicio a la ex mandataria, a Báez, De Vido, al ex secretario de Obras Públicas, José López; y otros ex funcionarios de Vialidad Nacional y de la provincia de Santa Cruz.



Cristina Fernández se mantuvo a pocos metros de De Vido y Báez, aunque no cruzaron palabras ni miradas, al igual que la semana pasada, y ella durante la lectura de las pruebas consultó todo el tiempo su teléfono celular.



La lectura del requerimiento siguió pese a que el fiscal de juicio Diego Luciani había solicitado pasarla por alto, porque una de las defensas se opuso a ello.



La audiencia finalizó a las 14:00 con un cuarto intermedio de 15 minutos, poco antes del mediodía, y el Tribunal dispuso reanudar la audiencia el próximo lunes en los tribunales de Comodoro Py.