Acuerdo en la UCR: La Convención ratificará la permanencia en Cambiemos

La conducción del radicalismo alcanzó un principio de acuerdo que se reflejará en la resolución final que emitirá hoy la convención nacional del partido, en Parque Norte. Se confirmará la permanencia de la UCR en Cambiemos e instará a la apertura de la coalición a otras fuerzas políticas.Además, se delegará en Alfredo Cornejo , presidente del partido, y en la mesa directiva del comité nacional la negociación de la estrategia fina con el Gobierno, esto es, la composición de la fórmula presidencial, la posibilidad de convocar a primarias en Cambiemos y el armado de las listas legislativas.El jefe radical, Alfredo Cornejo, aceptó suavizar el duro documento que hablaba de promover "una nueva coalición de gobierno", en una negociación de fin de semana con el vicegobernador bonaerense, Daniel Salvador, que representa al ala más cercana a la Casa Rosada y exigía que las decisiones partan de una ratificación lisa y llana a Cambiemos.También participaron de las decisiones el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, cercano a las posturas de Cornejo, y su colega de Corrientes, Gustavo Valdés, que juega con Salvador.Finalmente, el primer artículo de la resolución acordada llevará el nombre de la alianza que la UCR mantiene desde 2015 con el PRO y la Coalición Cívica, y que por ahora sostiene a Mauricio Macri como candidato a la reelección. A renglón seguido se llama a "procurar su reformulación, ampliación, fortalecimiento, mejora e institucionalización".En otro artículo se da mandato a una Comisión de Acción Política para que negocie una lista única para las presidenciales "o en su defecto" concurrir a primarias, aunque sin dar preferencias por la segunda vía que reclamaba un amplio sector partidario. El acuerdo fue celebrado en la Casa de Corrientes, donde anoche se agolpó el grupo "amarillo" cercano al Gobierno y -según pudo saber Clarín- trajo alivio a la Casa Rosada.Con todo, la cúpula partidaria también tuvo motivos para mostrarse satisfecha por el acuerdo, dado que tendría fuerte influencia en la comisión negociadora, que será presidida por el propio Cornejo. Y porque la definición final de la estrategia electoral deberá ser aprobada por el Comité Nacional que encabeza el gobernador mendocino, aunque el grupo promacrista tiene allí casi la mitad de los miembros.Ante una consulta de, el jefe partidario sostuvo -en camino a la Convención en Parque Norte- que "si se aprueba este documento es la ratificación de Cambiemos, pero tambien la posibilidad de reconfigurar y reformularlo hacia un frente más amplio". Y enfatizó que "vamos a buscar esas alternativas, no importan que nos digan que no... y vamos a ver si nos dicen que no".-¿Con quienes piensan dialogar?-Con todos los referentes de la tercera opción. Si Massa se va con Cristina acá empieza un gran problema en la provincia de Buenos Aires y todos tendrán que hacer un replanteo de la estrategia electoral.Según el pacto entre los principales referentes, y como adelantó el domingo Clarín, la Comisión de Acción Política que encabezará Cornejo estará integrada además por los otros dos gobernadores de la UCR, Morales y Valdés, junto al porteño Emiliano Yacobitti -operador del documento de Cornejo y cercano a Martín Lousteau- y la bonaerense Alejandra Lorden, del grupo de Salvador, que ocupará el virtual cupo femenino.También decidieron sumar a último momento al ex ministro sin cartera Ernesto Sanz, que dejó de tener entrada directa al despacho de Macri, pero buscó mostrarse como un puente entre los sectores en pugna por el documento, ya que tenía subordinados de un lado y del otro de la grieta que no fue tal.El título del texto consensuado será "Hacia una coalición de gobierno para construir una Argentina sana y previsible", en un mensaje al macrismo con el objetivo de condicionar futuros los acuerdos electorales a que se le de más espacio de decisión a la UCR y para que Cambiemos vaya más allá de su funcionamiento como mera coalición parlamentaria, como sucede en la actualidad.Sólo el sector más rebelde, que comandan Ricardo Alfonsín, Federico Storani y Juan Manuel Casella quedó fuera del acuerdo y mantiene su propuesta de llevar al radicalismo a ser eje de "un nuevo frente electoral", al que pretenden sumar a Roberto Lavagna y ungirlo como candidato presidencial.Los 70 convencionales que había sumado el grupo alfonsinista en una carta abierta, el fin de semana, apuntaban a apoyar el documento de Cornejo y esperaba así desnivelar la puja, pero el jefe del Comité Nacional prefirió consensuar con el grupo de Salvador -que recibió fuertes apoyos de aliados de Ernesto Sanz, José Cano, Luis Naidenoff y Angel Rozas- para evitar una discusión ardua y de resultado imposible de pronosticar.El cordobés Sappia, del ala rebelde, arribó este lunes a la mañana desde Europa -donde fue en viaje de placer prometido a su familia- para llegar a tiempo de presidir la Convención Nacional. El vice del cuerpo que debe definir la estrategia electoral de la UCR es Agustín Campero, un delfín de Sanz y funcionario de la Secretaría de Ciencia y Tecnología del gobierno.Otro que tenía pasaje a Europa, pero de ida, era Enrique "Coti" Nosiglia. Y lo utilizó para llevar a su familia a festejar su cumpleaños 70, por lo que será la primera Convención en décadas que no contará con la presencia del operador de cabecera del centenario partido. Nosiglia fue uno de los impulsores del documento de Cornejo y promueve a Martín Lousteau, que en vista del acuerdo pierde algunos casilleros para sumarse a la fórmula o participar de las primarias.Aunque aún sectores de la UCR alientan la expectativa de colar un hombre del partido en el binomio de Macri, en ir a las PASO contra el Presidente ó aún en que el PRO acceda al "Plan V" de ubicar arriba de la fórmula presidencial a María Eugenia Vidal, acompañada por un radical.