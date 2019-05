Alberto: "El primer Gobierno de Cristina fue el más progresista de la historia"

El precandidato presidencial Alberto Fernández aseguró hoy que el primer gobierno de Cristina Kirchner "fue el más progresista de la historia" en términos de avance en derechos civiles."Es impresionante lo que hizo Cristina en esos años. Ese Gobierno fue el más progresista de la historia", sostuvo el postulante, quien destacó las sanciones del matrimonio igualitario, identidad de género, muerte digna y voto juvenil.En una entrevista con A24, Fernández también sostuvo su crítica sobre el Memorando de Entendimiento con Irán y la reforma de "democratización" de la Justicia que se impulsó en el segundo período de Gobierno de Cristina Kirchner.Consultado sobre su eventual equipo de trabajo, evitó adelantar qué figuras convocaría para integrar un Gabinete, pero mencionó al ex ministro de Salud Ginés González García como "la persona que más sabe en materia de salud pública"."Cuando me preocupo por la ciencia y la tecnología lo llamo a Facundo Manes. No me importa si es radical o no", sorprendió Fernández, aunque luego aclaró: "No tengo armado el Gabinete".En otro orden, el referente peronista defendió a Cristina Kirchner en lo que refiere a las causas judiciales que enfrenta y, si bien no negó que haya habido corrupción durante el kirchnerismo, aseguró que "si hay algo que no es Cristina es ladrona", ni tiene "responsabilidad" en muchos hechos sospechados de corrupción cometidos por funcionarios.