Julio Solanas homenajeó a Néstor Kirchner a 16 años de su asunción

A 16 años de la asunción de Néstor Kirchner como presidente de los argentinos, el legislador Julio Solanas (FPV-PJ), recordó que, "siendo en ese momento diputado nacional, me siento y nos sentimos orgullosos de haber formado parte del camino que emprendió la patria bajo la conducción de Néstor".



Al homenajearlo, Solanas valoró la gestión del ex presidente: "Supo construir otro país con una fortalecida identidad como pueblo, con soberanía, con memoria, verdad y justicia; nos devolvió la política como herramienta de transformación y la alegría de la militancia, nos devolvió una Argentina para todas y todos".



En torno a la situación actual, el legislador realzó las palabras de Néstor Kirchner en ese entonces referidas al endeudamiento que recibió el ex presidente: "No se puede recurrir al ajuste ni incrementar el endeudamiento. No se puede volver a pagar deuda a costa del hambre y la exclusión de los argentinos, generando más pobreza y aumentando la conflictividad social".



Destacó asimismo que, "defendió a los más débiles de su pueblo y trabajó incansablemente para vencer las desigualdades. Ya como intendente de Paraná, lo recuerdo hablándome por teléfono un domingo para contarme que vendría pronto a anunciarles a los paranaenses la construcción de la nueva planta potabilizadora de agua, de la que hoy gozamos. Esto lo pinta de cuerpo entero, su compromiso con un pueblo que necesitaba un mayor Estado de Bienestar".



Por último, Solanas sostuvo que "no existe su recuerdo sin alegría, sin la profunda felicidad de intentar llegar con justicia, equidad y contención a los más necesitados de la Patria".