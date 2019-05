Bordet refuerza los lazos entre el gobierno y la universidad pública

"Cuando la solidaridad y la ciencia se encuentran se producen buenas noticias para todos", sostuvo el gobernador Gustavo Bordet luego de compartir un encuentro con Guido Adente, el estudiante de Ingeniería Eléctrica de la UTN Concordia que generó la mano ortopédica con una impresora 3D para Julieta, la niña rosarina que sueña con ser tenista.De visita en la sede universitaria, en la que fue docente, Bordet destacó: "No podemos concebir un futuro de provincia ni de país sin una política seria y sostenida en educación y fundamentalmente en ciencia y tecnología. La posibilidad de crear fuentes de trabajo y oportunidades depende de que apoyemos decididamente a nuestros jóvenes en esa búsqueda", agregó.El mandatario se refirió en ese marco a "la fuerte defensa de la Universidad pública que venimos haciendo en Entre Ríos", y valoró también "la política de promoción y apoyo que significa el Instituto Becario". "Creemos en un Estado presente que estimule y acompañe a nuestros jóvenes para que puedan insertarse de manera exitosa en el sistema educativo universitario, profesionalizarse y emprender".Además, "esta política educativa es continuada luego por los distintos programas que tenemos de apoyo a nuestros jóvenes emprendedores que por suerte son muchos y con proyectos de muy buena calidad, lo que da cuenta del talento y la visión de los jóvenes entrerrianos", explicó Bordet."Pertenecemos a una tradición política que siempre ha puesto a las personas en el centro de las acciones del Estado. El apoyo a nuestra querida UADER, en la que miles de personas pueden progresar profesionalmente, es un ejemplo de ello. Y también lo hacemos con el resto de las universidades que hay en el territorio, porque para encontrar las mejores soluciones siempre es necesario trabajar en conjunto, dialogando y de manera seria", enfatizó el gobernador.Por último, Bordet volvió a felicitar a Adente y "a todo el equipo de trabajo de la UTN Concordia que ha permitido que hoy Julieta pueda seguir soñando" y expresó "un profundo agradecimiento, porque de esta manera ayudamos a mantener bien altas las banderas de la educación pública que es donde muchas personas, hijos de esta y de provincias cercanas, nos formamos". "El amor por la educación pública es un símbolo de compromiso con el futuro de la provincia y del país", remarcó."Más allá del rol específico que tienen las universidades de educar y formar, tienen un rol de compromiso con la sociedad, esto nos pone contentos y obliga a reforzar los lazos que tenemos que tener entre el gobierno y las universidades", afirmó Bordet quien entregó además un aporte y recorrió la obra que se lleva adelante en la sede con el apoyo de la provincia para la primera etapa de la construcción de nuevas aulas.En la casa de altos estudios, el primer mandatario entrerriano fue recibido por el decano José Penco; el responsable de la Unidad de Vinculación Tecnológica (UVT), Martín Azzali,y el estudiante de Ingeniería Eléctrica, Guido Adente.La UTN Concordia se sumó este año al Programa Embajadores de AmoticLab (www.atomiclab.org), a cargo de una organización no gubernamental que se ocupa de realizar prótesis para personas de bajos recursos, usando como base la tecnología de impresión 3D.Bordet explicó que "venimos trabajando con la UTN en sus tres regionales que tiene en la provincia de Entre Ríos, el trabajo consiste en apoyatura que necesitamos siempre desde la gestión para el aporte técnico y científico y en ese sentido la UTN ha trabajado en varios proyectos que hemos desarrollado de distinta índole".También, la visita representa "una oportunidad para tomar contacto con Guido y todo el equipo que trabajó en algo que nos sorprende gratamente, el hecho de poder aplicar los conocimientos en soluciones que tienen que ver con mejorar la calidad de vida de mucha gente"."Poder diseñar y realizar una mano ortopédica que fue noticia para una chica en Rosario, habla muy bien de nuestros estudiantes, en particular de este proyecto y también habla muy bien de la Universidad, porque más allá del rol que tienen específico de educar y formar, tiene un rol de compromiso para con la sociedad y esto nos pone contentos y nos obliga a reforzar los lazos que tenemos que tener entere el gobierno y las universidades", afirmó.Y en ese sentido, completó: "Siempre hemos sido muy respetuosos de las autonomías universitarias de las tres universidades públicas que están en la provincia de Entre Ríos y colaboramos con las tres universidades en el sentido que es fundamental para poder articular en lo que es formación, capacitación y también para llevar adelante distintas acciones de gobierno que siempre se requiere la apoyatura técnica y científica".Por su parte, el decano de la casa de altos estudios preció que "recientemente estuvimos conversando sobre el impacto de este tipo de proyecto y con la idea de que la universidad pública, y en general todo el sistema universitario hasta hace unos años tenía una cubierta misteriosa donde los investigadores trabajaban puertas adentro y no se sabía mucho qué es lo que se hacía"."Este último tiempo, y nosotros desde la UTN estamos propiciando esta apertura que se da con la comunidad con la idea de que acciones de responsabilidad social universitaria, de vinculación con las empresas es otra componente de la actividad de la universidad y que sirve para transmitir lo que uno hace y sea útil para la comunidad", indicó.Manifestó además, estar "muy satisfecho con la visita del gobernador, teníamos una problemática en la construcción de aulas que hemos recibido un aporte importante para poder seguir adelante con esto, habida cuenta que hemos habilitado una nueva carrera, Ingeniería Industrial, hace ya cinco años y eso nos implica la necesidad de espacio físico que el edificio no tenía. Afortunadamente lo estamos concretando a raíz de este aporte que está haciendo el gobierno vamos a poder llegar a buen término con ello".El estudiante comentó que está trabajando con la impresora 3D que posee la Facultad para hacer diversos proyectos y objetos con esta tecnología. "Desde la Facultad nos contactamos con AtomicLab e ingresamos en el grupo de la ONG, en el que pudimos bajar los planos para imprimir las prótesis. Luego nos llegó el pedido de una nena rosarina, de ocho años, que necesitaba esta prótesis. Lo que hicimos acá fue darle las medidas, porque AtomicLab te da el diseño genérico, la escalé y el material lo conseguimos a través de Martín Azzali con los colores que quería la nena: blanco y rosado".En ese sentido, continuó: "Estoy muy contento porque es una experiencia nueva para mí, aplicar la tecnología y el conocimiento que puedo llegar a tener como alumno, es muy gratificante".