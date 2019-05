Benedetti y Brandoni en Gualeguaychú, avizoraron "el triunfo de Cambiemos"

El candidato a gobernador Atilio Benedetti, junto al dirigente radical y actor Luis Brandoni, recorrieron la ciudad de Gualeguaychú, donde avizoraron "el triunfo de Cambiemos"."Temen que Macri gane en octubre y Vidal triunfe en cuatro años, pero van a tener que aprender a perder y a mantenerse en la derrota con espíritu democrático, como hemos hecho nosotros", advirtió Brandoni, quien acompañado del postulante a intendente Javier Melchiori, y otros postulantes, recorrió el Teatro de Gualeguaychú, almorzó en el Comité de la UCR y estuvo en el corsódromo de la ciudad."Hay muchas cosas para arreglar, pero tenemos un futuro promisorio y espero que después del triunfo de Macri en octubre quede en pie un peronismo con vocación democrática", sostuvo Brandoni."Temen que Macri gane en octubre y Vidal en cuatro años, pero van a tener que aprender a perder, a convivir con la derrota y a mantener aun así el espíritu democrático, como hemos hecho nosotros", advirtió."Desde antes de la asunción de Macri el peronismo empezó a hablar de resistencia con aguante", acotó el actor y exdiputado nacional."Tengo una gran confianza en que Cambiemos va a ganar la presidencia, y en Entre Ríos y otras provincias también va a obtener el reconocimiento de la gente", expresó."No podemos ser tan ingenuos de votar a un tipo que pide revisar los juicios", afirmó Brandoni en relación a los dichos de Alberto Fernández. Y agregó: "La gente va a reaccionar".Refiriéndose a la realidad de Entre Ríos, Brandoni afirmó que "si esta provincia no está fundida como antes es gracias al gobierno nacional, que ha otorgado la coparticipación que corresponde, a diferencia de lo que sucedía con el kirchnerismo".En este punto coincidió Benedetti, que aseguró que "las acciones del Gobierno de Macri posibilitaron que Bordet pague los sueldos y no caiga en el abismo. Esto no es mérito de Bordet"."Confío en los entrerrianos, que van a poner el foco en todo lo que Bordet pudo hacer y no hizo. El 9 de junio vamos a ganar y a sacar a Entre Ríos del pozo", aseveró el candidato a gobernador.