"Me siento obligada a cambiar este presente", aseguró Cristina Kirchner

La senadora Cristina de Kirchner y Alberto Fernández encabezaron en Merlo su primer acto conjunto desde el anuncio del binomio que competirá en las primarias de agosto. "Vamos a renegociar sin que los argentinos paguen el costo de la deuda", sostuvo el candidato presidencial sobre el acuerdo con el FMI."Mis primeras palabras son para agradecerle a Cristina la grandeza que ha tenido de que yo la acompañe en la fórmula", expresó Alberto F., al tomar la palabra en segundo lugar, tras el discurso de Cristina."Para todos nosotros el 25 de mayo no es un día normal, es el día del comienzo de nuestra historia. Además, es otro día especial para mí porque es el día que llegamos con Néstor a la Presidencia", recordó aquel día de 2003."Yo tengo una ventaja respecto a muchos, con Néstor aprendí como negociar con el Fondo Monetario y cómo hacer para que los argentinos no paguen el costo de la deuda. Y cuando negociábamos yo tenía en el despacho de al lado al mejor", expresó el abogado."Vamos a resolver los problemas como hicimos con Néstor. No podemos estar en paz con este Gobierno", continuó."Yo sentí que estábamos por primera vez en paz con nosotros mismos, que podíamos civiles y uniformados mirarnos otra vez en paz. Que había trabajo, educación, que había futuro. Yo sigo preguntándonos que nos pasó para este presente tan dramático", expresó."Uno puede equivocarse o acertar, nadie tiene asegurado en éxito, pero las decisiones basadas en las convicciones tienen asegurado el poder del corazón. Yo quiero decirles que tampoco esperen que dos dirigentes puedan hacer todo", sostuvo.En este sentido, insistió en la necesidad de una convocatoria a un contrato social: "sectores económicos, empresarios, medios de comunicación debemos celebrar un rencuentro y un contrato social que nos permitan entender que la realización de una sociedad es colectiva"."Me siento obligada a cambiar este presente", concluyó la expresidenta.El anfitrión del evento y quien ofició de moderador fue el intendente local, Gustavo Menéndez.La excusa formal de la presentación de los Fernández fue el acto inaugural de la Quinta municipal La Colonial, ubicada en la avenida Constitución 92, en Merlo, que estuvo cerrada durante 20 años y ahora fue remodelada a nuevo, con la construcción de un polideportivo, una cancha de fútbol y de hockey profesional de pasto sintético, juegos infantiles y un lago artificial.El predio de seis hectáreas pasó a llamarse "Néstor Kirchner", según informaron fuentes del municipio de Merlo.El acto se realizó en una fecha especial para el kirchnerismo, ya que se cumplen 16 años del día que Néstor Kirchner asumió la Presidencia de la Nación.Aún sin ser formalmente un acto de campaña de la fórmula, el evento se convirtió de hecho en la primera actividad que comparta el binomio Fernández, tras el sorpresivo anuncio de la fórmula el sábado pasado, y luego de muchos años de distanciamiento.También participó del acto el diputado y líder de La Cámpora, Máximo Kirchner, según precisaron las fuentes.