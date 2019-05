"Sin unión, no hay libertad", dijo Bordet en acto por el 25 de Mayo en Villaguay

Política Bordet instó a la unión nacional para resolver los problemas de Argentina

Al presidir el acto central de la Revolución de Mayo, en Villaguay, el gobernador Gustavo Bordet se comprometió a "trabajar todos los días con transparencia de nuestros actos, pero pensando que hay que estar unidos, porque sin unión, no hay libertad". Instó a escuchar la prédica del Papa Francisco."En Entre Ríos, desde el comienzo de nuestra gestión, vinimos trabajando justamente para construir consensos, para lograr acuerdos independientemente del pensamiento político que alguien tenga, porque antes que nada está la unidad, antes que nada está el bien común, y antes que nada hay muchos vecinos de esta provincia que la están pasando muy mal y es deber de quien ejerce una función de gobierno estar a la altura de las circunstancias y trabajar en pos de lograr la mayor inclusión social de esos sectores", dijo el mandatario."Esto ha sido un norte, y nos quedamos en nuestra gestión, no con la prédica de estos profetas del odio, sino con la prédica de nuestro Papa Francisco que nos habla del amor y de construir esos puentes entre los ciudadanos, entre las personas, entre las instituciones", agregó.Allí destacó que "este 25 de Mayo el mensaje tiene que ver con estar unidos, pensar en grande y tener políticas públicas que trasciendan gestiones de gobierno, que le den a los entrerrianos en un futuro la posibilidad de transitar sin zozobras por caminos seguros y, fundamentalmente, promover desde muy temprano, desde la educación, la generación de estos valores".En ese sentido, se pronunció por "trabajar para alcanzar un sistema educativo de excelencia, que nos permita tener el día de mañana hombres y mujeres con libertad de pensamiento y libertad de decisión".En la oportunidad, el mandatario expresó su "emoción de poder celebrar esta jornada aquí, en el centro de nuestra provincia, de conmemorar la gesta de mayo, que nos dio el nacimiento como nación".Luego, al mencionar el proceso histórico que llevó a esta gesta, resaltó "los criterios de unidad por el cual bregaron nuestros próceres" y que "en aquellos tiempos se vieron atravesados por diferencias que nos llevaron a un período de guerra fraticidas, hasta que un entrerriano, el general Justo José de Urquiza, en 1853, da lugar al orden nacional a través de la sanción de la Constitución que hasta el día de hoy es nuestra Carta Magna. Y allí, en el preámbulo, inspirado en Juan Bautista Alberdi, habla justamente de estos términos: asegurar la libertad, afianzar la justicia, promover el bien común; habla de la unión nacional".En ese marco, consideró que "Argentina siempre se va a debatir en modelos antagónicos de país y eso es algo que hoy en nuestros días está más abierto y lacerante que nunca. Hoy estamos sujetos a la prédica de los profetas del odio, que permanentemente a través de la calumnia, del agravio, buscan generar divisiones en donde no hay, buscan encontrar diferencias donde tiene que haber comunión".Culminado el discurso, el mandatario presenció el desfile cívico militar. Previamente participó del solemne Tedeum que se realizó en la Catedral de Villaguay, oficiado por el arzobispo de Paraná, monseñor Juan Alberto Puigari.