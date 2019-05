Elecciones, grieta y pobreza: diez frases del arzobispo Poli en el tedeum

En su homilía, el arzobispo porteño dedicó gran parte de sus palabras a las elecciones de este año y pidió "un gran pacto nacional con mirada amplia y generosa dejando de lado mezquinos intereses sectoriales".Sus principales definiciones durante la homilía:"El cardenal Bergoglio, cuando estaba entre nosotros para una de estas fechas, nos decía que el poder solo tiene sentido si está al servicio del bien común. Él sigue pensando que la política es un vehículo fundamental para edificar la ciudadanía. Cuando aquellos que se dedican a ella no la viven como un servicio a la comunidad, puede convertirse en un instrumento de opresión, marginación e incluso de destrucción"."Promedia el año en el cual se renovaran por las urnas las personas que aspiran a la laudable y privilegiada dignidad de integrar la dirigencia de la nación. La vida republicana que nos ordena tiene sus saludables códigos para este tiempo hasta llegar al sufragio"."El ciudadano de a pie no resigna su derecho porque votar, como enseñaba el obispo mártir Angelelli, votar es hacer y construir nuestra propia historia. Es poner el hombro para que como pueblo no se nos considere solamente en las urnas sino el gran protagonista y actor en la patria"."Como dijo el papa Francisco en la Jornada Mundial de la Paz, cada cita electoral es una oportunidad para volver a las fuentes y a los puntos de referencia que incitan a la justicia y el derecho, y estamos convencidos de que la buena política está al servicio de la paz, que respeta y promueve los derechos humanos fundamentales, que son deberes recíprocos"."La alternancia en el poder ha sido una nota distintiva aunque permanecen cuestiones de Estado sin resolver"."¿No será el momento de ir hacia un gran pacto nacional con mirada amplia y generosa, que no sea funcional ni coyuntural, dejando de lado mezquinos intereses sectoriales? Se trata de una propuesta superadora de todo partidismo y fracción. Con la conciencia de que la unidad prevalece sobre el conflicto"."Una magna aspiración es posible que encuentre piedras en un camino no conocido ni transitado, pero pertenece a la vocación de los hombres y mujeres aspirantes a la cosa pública extender con audacia el límite de lo posible, siguiendo legitimas utopías fundamentadas en la libertad y la dignidad del hombre. Por el bien colectivo de la nación, con proyectos reales y mirando a la Argentina profunda y sus realidades, con una clara opción por la tercera parte de pobres que nos duele a todos"."Sí, un gran pacto de honor capaz de una dirigencia que transmita esperanza objetiva en nuestro pueblo. Jerarquizando la política y trazando puentes fraternos en nuestra sociedad, que no está hecha para la división y no se acostumbra a vivir en la confrontación"."A nuestro pueblo lo asiste la virtud de la esperanza. Siempre, y a pesar de todo, apuesta a un mañana mejor".