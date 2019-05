El GEN salió de Cambiemos y apoya a Haddad para la intendencia de Paraná

Darío Dayub, presidente del GEN, sostuvo: "No es casualidad que estemos con el Socialismo. Están encarnados en la Lista 50 valores históricos que nos atraviesan desde siempre. Por eso es hoy la mejor oferta electoral que puede haber". En este sentido afirmó: "Es importante que la voz del progresismo llegue a los espacios de toma de decisión sobre los recursos del Estado, una voz encarnada en Lucas Marcos en el Concejo Deliberante, en Marcelo Haddad dentro del Ejecutivo municipal, en Gervasio Viola por el departamento Paraná y en Verónica Magni en la Cámara de Diputados. Queremos otro modelo de ciudad, de provincia y país"."Esta gestión a nivel nacional y que se replica en la provincia es aprovechada por el populismo que hace de eso un caldo de cultivo, haciéndole creer a la gente que puede vivir gracias a ellos, sin mostrarle que las herramientas fundamentales para progresar son la educación, una salud integral y un trabajo digno para tenerlos cautivos y utilizarlos en cada elección", sentenció Dayub, y concluyó: "Este es nuestro lugar, el progresismo, compartimos valores que mamamos desde chicos. Ha comenzado una marcha imparable de transformación definitiva de la provincia de Entre Ríos".Por su parte, el candidato a Intendente de Paraná y presidente del Partido Socialista, Marcelo Haddad, aseguró: "El GEN ha tomado una decisión muy valiente: estar donde tiene que estar. Ha salido de Cambiemos en la provincia de Entre Ríos. Eso para nosotros es muy importante porque a nivel nacional Margarita Stolbizer y Miguel Lifschitz están haciendo un esfuerzo gigantesco para darnos a los argentinos una alternativa que supere la grieta". Y agregó: "No puede el partido del progresismo, del feminismo, de la vanguardia, de la transparencia, de la institucionalidad convalidar el brutal ajuste que Macri está haciendo en la Argentina y que ha dejado a millones de compatriotas por debajo del índice de pobreza".Por otro lado, Haddad afirmó: "En Paraná no podemos los progresistas convalidar una gestión que se cree que todo se compra y todo se vende. Que en la desesperación por captar votos por estos días anda repartiendo contratos y creando direcciones insólitas, como la de Bajada de Lanchas, la de Semáforos y la Dirección de Escobas. Le queremos decir a Varisco que mientras andan ofreciendo direcciones y contratos, por cada uno que compren van a venir cien a nuestro espacio. Y al otro señor, que representa al partido del gobierno provincial le queremos decir que primero ordene la Cámara de Senadores, que es su responsabilidad y que hoy es investigada por denuncias de contratos truchos"."Nosotros no ocupamos la billetera del Estado como sí lo hacen el Gobernador y el Vicegobernador que tienen una cantidad de propaganda obscena. Y tampoco ocupamos la billetera de la Municipalidad para hacer obscenos nombramientos como vienen haciendo en tiempos de campaña. Lo único que tenemos es nuestra pasión, nuestro compromiso y nuestro ideal que nos enseñaron Lifschitz y Stolbizer y eso no nos lo va a robar nadie", sostuvo Haddad y concluyó: "El GEN, el Socialismo, vecinalistas, independientes, sindicalistas y todos los espacios que nos integran nos comprotemos a trabajar por el bien común, porque es posible cambiar la realidad sin ajustar al más débil como lo hace Macri y sin robar como lo hicieron los que nos gobiernan en lo provincial y desde el kirchnerismo. Nos comprometemos a trabajar para salir de la crisis sin jorobarle la vida a la gente".