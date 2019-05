Bordet entregó una ambulancia y recorrió obras en Seguí

Política Bordet y Bahl habilitaron las colectoras del Acceso Sur a Paraná

En la localidad, entregó aportes y una ambulancia al hospital Dr. Joseph Lister, y recorrió la obra de la escuela técnica en la que la provincia invierte más de 40 millones de pesos."Esto es lo que nosotros planteamos como desarrollo para el futuro, para la provincia que viene, por eso nos entusiasma poder seguir trabajando de esta manera", agregó el mandatario.Asimismo mencionó "la importancia que tiene la ambulancia para el personal de enfermería, el médico y choferes por los traslados a otros centros asistenciales de más complejidad, sobre todo de cabecera de departamento, en el caso de Paraná a los hospitales San Martín y San Roque, necesitan tener rápidamente de una red de emergencia".Al hospital Lister de Seguí se lo comenzó a poner en valor hace un año. Se le realizó pintura general de la fachada del edificio. Y se pudieron integrar profesionales en el marco de un convenio con la Universidad de Villa Libertador y la Uader. El nosocomio comenzó a salir a la comunidad desarrollando tareas mancomunadas con el municipio y con entidades intermedias y educativas de la zona.Allí, este viernes, el gobernador entregó al director del hospital, Edgardo Olivo, esta ambulancia de baja complejidad con equipamiento de mediana complejidad, cuya inversión fue de más de 2 millones de pesos.Este acontecimiento fue celebrado por el intendente Cristian Treppo. "Hace 14 años que se pedía la ambulancia y hoy con justo derecho lo logramos, es una conquista de la comunidad de Seguí, del hospital, del municipio, de la cooperadora y del gobierno provincial, esto habla a las claras de esta sinergia y trabajo conjunto".Recorridas en la localidadAcompañado por el intendente Cristian Treppo; las ministras de Desarrollo Social, Laura Stratta, y de Salud, Sonia Velázquez; y el ministro de Planeamiento, Luis Benedetto, el gobernador también recorrió la obra del nuevo edificio de la escuela técnica N° 68 Facundo Arce de Seguí. En los trabajos se invierten más de 41 millones de pesos.En el lugar, el gobernador precisó que la obra tiene un avance de 90 por ciento. "La idea es inaugurarlo el 1 de setiembre para el aniversario de Segui y, desde lo personal, me resulta muy gratificante porque vine a esta escuela cuando era candidato a gobernador, me plantearon la necesidad edilicia que tenía y la forma en que daban clases, que realmente era muy compleja y no hacía a la calidad educativa. En ese momento había comprometido, de tener la posibilidad de ser gobernador, el edificio nuevo", rememoró."Llegar hoy con tres años y medio de gestión y ver prácticamente culminado el edificio me resulta una gratificación por el hecho de haber cumplido una promesa que habíamos realizado a toda la comunidad educativa de esta escuela que es la que más matricula tiene en la ciudad", manifestó.Por su parte, la ministra Laura Stratta, resaltó que "esta gestión prioriza además de la obra pública, el desarrollo social y humano, la contención sociosanitaria de la población, ha consolidado y construido un Estado presente que acompaña a quienes más lo necesitan, a través de políticas públicas que generan desarrollo, en el marco de la economía social, la agenda de la mujer, de los adultos mayores, las instituciones deportivas, y el acompañamiento a las instituciones de la sociedad civil"."En este sentido me parece importante destacar el rostro humano que tiene las políticas públicas cuando están al servicio de la gente y de mejorarle la vida a los entrerrianos", resumió la ministra.En el contexto de la actividad en Seguí, Bordet visitó además el polideportivo municipal, donde entregó un aporte para la escuela municipal de deportes y el predio donde se instalaron las esculturas del Simposio Internacional organizado por el gobierno provincial.El objetivo de los trabajos es reorganizar el complejo educativo. Para su realización, se demolió el edificio existente y sólo se conservaron las instalaciones donde funcionan los talleres. La organización se planteó alrededor del patio existente, a la vez que se construirán galerías que unificarán el edificio.También se construyen 11 aulas nuevas; un aula laboratorio; una sala de informática; dos aulas especiales (multimedios y recursos pedagógicos); un nuevo sector de gobierno; preceptoría; un Salón de Usos Múltiples; cocina y despensa con ingreso vehicular independiente; tres grupos sanitarios nuevos; patio y espacios recreativos. Además el edificio contará con escalera y ascensor.La obra se planteó en planta baja y dos pisos, actualmente todo el edificio se encuentra techado con losas, se han instalado sanitarios, y avanzado con el cerramiento del Salón de Usos Múltiples. La superficie cubierta construida son 2150 metros cuadrados.Se trabaja en galerías, aulas y espacios comunes. Se han instalado aberturas y se avanza en la colocación de pisos, entre otros trabajos previstos en el proyecto.Como parte del pliego, toda lo comunidad educativa fue reubicada en un colegio construido con material en seco que se edificó en galpones del Ferrocarril. Dicha construcción, una vez finalizada la obra y mudada la comunidad educativa al nuevo edificio, será donada a la Municipalidad para su uso.