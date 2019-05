Magni: "Tras diez años de la Reforma, no se avanzó en leyes ambientales"

Estuvo acompañada por candidatos locales de la lista 50. Solidarizada con el reclamo ambiental, Verónica Magni lamentó que "tras diez años desde la Reforma Constitucional, que incorporó una batería de cuestiones ambientales, no se avanzó prácticamente en nada de lo que tanto se habló. Aún no hay un plan para que las ciudades no vuelquen sus efluentes crudos a los ríos y arroyos, tampoco para proteger al monte nativo y no se formó el Ente Ambiental que dispone el artículo n° 84. Por eso, uno de los tantos compromisos que asumimos para llevar a nuestra banca en la Cámara de Diputados es garantizar que muchos de los principios que están consagrados en la Constitución Provincial se vuelvan leyes".



En el marco de las reuniones que viene teniendo con distintos sectores de la provincia, Magni se reunió con un productor hortícola de la zona. Tras el encuentro, señaló que "el rol del Estado es el de acercar la experiencia de productores agroecológicos como ejemplo de que se puede producir respetando el cuidado del ambiente. Hoy en día, los productores trabajan sin un estímulo fortalecedor de parte de los gobiernos y con la ausencia de acompañamientos de tipo impositivo o crediticio".



Ante los micrófonos de un medio de Gualeguaychú, Magni aprovechó para diferenciar los principios que defiende su partido de las políticas implementadas por el actual Intendente, Martín Piaggio. "Los valiosos intentos de la Municipalidad como el PASSS (Plan de Alimentación Sana Segura y Soberana) o sus políticas ambientales se tornan ineficaces sin un plan provincial. Destacamos que estas prohibiciones son muy valiosas pero, tal como se viene demostrando, si no hay un plan provincial con otros criterios para impulsar otras formas de producción, no sirven de mucho porque sólo se llega hasta la puerta. Existe un clara dirección contraria, entre la voluntad de un gobierno municipal indudablemente progresista, al que valoramos y rescatamos, con su propio gobierno provincial que pretende que se pueda fumigar sobre las cabezas de nuestros gurises".