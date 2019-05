El próximo martes se presentará por octava vez el proyecto de aborto legal

La Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito presentará por octava vez el proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo. Será durante una conferencia de prensa que militantes y especialistas realizarán en el Anexo "C" de la Cámara de Diputados, y que será transmitida por pantalla en las afueras del Congreso.



El 28 de mayo fue la fecha elegida por ser el Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres y, además, por cumplirse 14 años desde la primera presentación de la iniciativa, en 2007. La jornada será acompañada por una serie de talleres, que se brindarán de 15.30 a 17.30. Luego de eso se iniciará un "pañuelazo federal" y, después, un festival.



Dentro de pocos días, más precisamente el 14 de junio, se cumplirá un año de la histórica media sanción en Diputados que se dio con 129 votos a favor, 125 en contra y una abstención. Pero la ley fue rechazada en la madrugada del 9 de agosto en el Senado, por 38 votos en contra, 31 a favor y dos abstenciones.



El nuevo texto, en el que se buscará lograr una adhesión de firmas superior a las del año pasado (fue de 71 diputados), recoge aspectos de la iniciativa aprobada en la Cámara baja y de los aportes que fueron fruto del extenso debate que se llevó a cabo a través de numerosas audiencias públicas.



El artículo 1° de la nueva redacción establece que toda mujer u "otras identidades con capacidad de gestar" -figura que se introdujo ahora- tienen derecho a "decidir voluntariamente" y acceder a la interrupción de su embarazo hasta las 14 semanas, inclusive, del proceso gestacional.



En tanto, en las causales de IVE más allá de ese plazo ya no se encuentra la "inviabilidad de vida extrauterina del feto", sino que quedan establecidos los casos en los que el embarazo fuera producto de una violación o si estuviera en riesgo la vida de la mujer o persona gestante.



Otro de los artículos indica que "si la interrupción voluntaria del embarazo se llevara a cabo en un establecimiento de salud, sus autoridades deben garantizar la realización de la práctica sin requerir autorización judicial previa".



Este nuevo proyecto no contempla la objeción de conciencia para los profesionales de la salud, un punto que fue clave para alcanzar consensos durante la discusión en el Congreso.



En cuanto a los cambios en el Código Penal, el artículo 88 que se propone reemplazar expresa que "la mujer o persona gestante que causare su propio aborto o consintiere en que otro/a se lo causare en ningún caso será penada".

Parlamentario.com.