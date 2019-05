Jaroslavsky: "Es hora de que Entre Ríos y Concordia prueben con otro gobierno"

Lo dijo la candidata a diputada por Cambiemos, Gracia Jaroslavsky, quien sostuvo que "Concordia viene décadas con gobiernos que no han sabido resolver su pobreza estructural". Agregó que también esa ciudad ha generado a los gobernadores que llevaron a Entre Ríos a un estancamiento sistemático. Por eso consideró que "es necesario que haya un cambio".



La dirigente se refirió al proceso electoral que se avecina y resaltó la necesidad de que "Concordia y Entre Ríos prueben con otro gobierno".

"Concordia viene hace décadas con gobiernos que no han sabido resolver la pobreza estructural, ni el delito ni todos los problemas que realmente sufre esta ciudad", sostuvo, al tiempo que afirmó que "hay una dinastía en el poder político y creo que la sociedad debería reflexionar acerca de esto".



También manifestó que "Concordia produjo los gobernadores que han llevado la provincia a un estancamiento" y por eso aseguró que es necesario un cambio de signo político tanto en la ciudad como en la provincia.



Luego Jaroslavsky expresó que en la provincia "tenemos un estado gigantesco que lo único que genera es pobreza y hay una retracción de la actividad económica que viene de años".

"Entre Ríos está durmiendo la siesta mientras tiene colapsado su sistema de salud, la educación es lamentable y existe un atraso del que no hemos podido salir", lamentó la dirigente.



En lo que respecta a las dos opciones mayoritarias de cara al 9 de junio, Gracia Jaroslavsky dijo en declaraciones a la prensa: "Entre Ríos tiene a todo el peronismo de un lado y a Cambiemos del otro, por lo que existe una clara diferenciación política, ideológica y de proyectos. Están claras las opciones".