Autorizaron a Cristina Fernández a no concurrir a la audiencia del juicio

El Tribunal que juzga a la ex presidenta Cristina Fernández la autorizó a no concurrir a la próxima audiencia en la causa Vialidad, siempre y cuando acredite que se superpone a su labor parlamentaria como senadora nacional.



Los jueces del Tribunal Oral Federal 2, que la juzgan como supuesta jefa de asociación ilícita, la autorizaron a no concurrir a las audiencias de lectura de los requerimientos de acusación "siempre y cuando acredite debidamente la superposición de las funciones de la labor parlamentaria con la celebración de cada una de las audiencias de debate", según la resolución a la que accedió Télam.



Además, se impuso a su abogado, Carlos Beraldi, la obligación de "acreditar debidamente el extremo referido, el deber de informar de todo cuanto suceda a su asistida en cada una de esas jornadas, para lo cual se le habrá de entregar al finalizar cada una de ellas una copia digital de lo acontecido y deberá acreditarlo".



Por el momento, el juicio oral se desarrolla los lunes, y para la segunda audiencia, el próximo 27 de mayo, está prevista la continuidad de la lectura del requerimiento de elevación a juicio de los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques.



Cristina Fernández asistió a la primera audiencia el martes último, en medio de un importante operativo de seguridad desplegado en el edificio de Comodoro Py 2002.