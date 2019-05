Desplazaron al juez Gemignani de la presidencia de la Cámara Federal de Casación

El juez Juan Carlos Gemignani fue desplazado de la presidencia de la Cámara Federal de Casación Penal, el tribunal penal más importante del país. El magistrado presentó su renuncia esta mañana en un texto de una línea y media, sin argumentar razones, presionado porque estaban los votos necesarios de sus colegas del cuerpo para removerlo de ese cargo para el cual había sido electo a fines del 2018, por un año.La renuncia se hará efectiva el próximo lunes 27 de mayo, cuando asumirá como nuevo presidente Carlos Mahiques, actual vicepresidente primero. En lugar de Mahiques lo ocupará el actual vicepresidente segundo Daniel Petrone."Es la salida menos dañosa para el cuerpo, y para él mismo. Era más prolijo que él renunciara y no que nosotros lo destituyéramos", explicaron a Infobae fuentes que participaron de la reunión de Acuerdo del pleno esta mañana."Se logró una solución razonable", le dijo Mahiques a este medio al finalizar las dos horas de deliberaciones, mientras se encaminaba a su despacho para poner en orden los expedientes de la Sala III que dejará el lunes próximo. Solo podrá seguir interviniendo en las causas en las que haya participado de las audiencias de Casación, publicóEn una continuación del plenario el lunes se resolverá a qué Sala volverá Gemignani. El presidente de Casación es un cargo protocolar y administrativo, con funciones de superintendencia, pero no participa de ninguna Sala ni dicta sentencias durante el año que dura su mandato.Gemignani fue denunciado por un escándalo ocurrido en julio de 2016, cuando ordenó detener a una prosecretaria de Casación. Por ese hecho, fue convocado a dar explicaciones por el Consejo de la Magistratura. No se presentó personalmente, se limitó a dar explicaciones a través de un escrito, y justificó su accionar en el hecho que creía que se estaba cometiendo "un ilícito".Aunque fue sobreseído penalmente, Gemignani está acusado de "falta de consideración y el respeto debido a otros magistrados, funcionarios y empleados judiciales", "actos ofensivos al decoro de la función judicial", "negligencia en el cumplimiento sus deberes, así como de las obligaciones establecidas en el Reglamento para la Justicia Nacional" y "violencia de género".Según puso reconstruir Infobae, había habido una gestión ayer para que el camarista presente su renuncia antes del plenario de hoy, pero se habría negado. Finalmente lo hizo hoy."Con el fin de contribuir al mejor funcionamiento de la Cámara de Casación penal he decidido declinar el cargo de Presidente, convencido que la trascendente misión jurisdiccional que se nos encomienda excede todo cargo, y exige continuar con el mayor estándar de apego a la Constitución y las leyes en la resolución de los casos que se nos somete a consideración", fue la declaración de Gemignani que dejaron trascender en su entorno.