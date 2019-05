Enfermeros jubilados reclamaron por el pago de códigos remunerativos

Política Anticiparon el pago del aumento a jubilados entrerrianos

La Caja de Jubilaciones y Pensiones de la provincia había anticipado, en mayo, el aumento correspondiente a los beneficiarios provinciales puesto que la Ley Provincial dispone que los beneficiarios deben percibir los incrementos salariales en idéntica forma que los trabajadores en actividad dentro de los 60 días posteriores al cobro por parte de los activos.De acuerdo a lo que explicó Jorge Banchero, a, "cuando se produce el aumento a los activos, corresponde, como son códigos en blanco, el aumento a los jubilados, pero en este caso, hay dos códigos que no fueron incluidos en el aumento"."Se trata de los códigos 624 y 630", confirmó Ana María Praderio, una de las autoconvocadas.De acuerdo a lo que aclaró Banchero, "cada uno de los códigos tiene valores diferentes, porque tienen que ver con la función que uno cumplió, si tenía horarios rotativos, el tramo original en el que estaba, con lo cual, no se puede hablar de un monto estimativo general, sino, que son particulares".Según comunicaron a, desde la Caja les prometieron "el pago de los códigos adeudados, por planilla complementaria".En ese sentido, Praderio denunció: "No es novedad que aparecen códigos que no son contemplados en los aumentos, y cuando hacemos el reclamo, nos dicen que fue un error de cálculo; pero nosotros no podemos permitirnos ese lujo"."Si fue un error de cálculo, hay una responsabilidad, y eso debe ser subsanado inmediatamente", sentenció la jubilada, al tiempo que indicó: "Hace tres semanas que reclamamos por lo que es nuestro, por lo que aportamos".En la oportunidad, la autoconvocada advirtió que "desde hace tres años que reclamamos por la actualización de un código, siendo que a otros si se los actualizaron, y eso es discriminatorio".Los jubilados interesados en sumarse al reclamo pueden comunicarse al (0343) 155032217 para ser incorporados a un grupo de WhatsApp, a través del que encausarán el reclamo por las vías correspondientes.