Bordet: "No soy candidato a nada a nivel nacional"

"No soy candidato a nada a nivel nacional", sentenció a Elonce TV el gobernador Gustavo Bordet.



Mientras se delinean las candidaturas a nivel nacional, el mandatario provincial aseguró que se mantiene abocado, "fuertemente, en un proyecto entrerriano".



"Me quisieron asociar a un montón de dirigentes, pero yo soy yo. Creo que se quiere confundir a la gente, pero cada uno sabe quién es quién", remarcó.



"Mis energías y esfuerzos están puestos al 100% en llevar a los entrerrianos esta propuesta, porque es la forma que elegimos para hacer campaña. No lo hacemos con agravios, ni chicanas, ni trayendo a dirigentes nacionales para que descalifiquen a nuestros opositores; eso es algo que hay que desterrar de la política entrerriana", insistió Bordet.



En ese sentido, bregó para "no generar odio" durante el proceso electoral. "Estamos cansados de la famosa grieta, de tirar acusaciones falsas", señaló, al tiempo que aclaró: "Gestiono para mi provincia, no me toca opinar sobre otros dirigentes".



Y en ese sentido, subrayó que, en Entre Ríos, "se vota a gobernador y los entrerrianos van a elegir entre una propuesta y otra".



"Vamos a ganar las elecciones de junio, somos muy optimistas y estamos trabajando mucho para ello", insistió.



