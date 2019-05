El Ventilador: Algunas opiniones sobre la educación y sus desafíos

El tema fue tratado en El Ventilador, y mientras se desandaban los diferentes aspectos en torno a esa problemática, los ciudadanos comenzaron a opinar a través de las líneas de teléfonos. Los siguientes fueron algunos de los mensajes que llegaron a Elonce TV:

La educación es un tema importante que siempre está en discusión entre los argentinos.Todos ellos puntos importantes y, en general, pendientes de resolución justa y concreta. Pero, si de temas importantes hablamos, hay uno que tal vez subyace sobre todos los demás y trasciende al plano de lo fundamental. ¿Qué imagen y concepto del docente se impone hoy en general en la sociedad? ¿Cuáles son las diferencias con otros momentos de la historia y por qué?¿Qué rol cumplen los padres a la hora de formar la relación que ese chico tenga con su maestro, profesor o directivos?-"Antes había mucho respeto por los docentes. Ahora los padres de los chicos no tienen ni estudios, ni respeto hacia todos los docentes".-"Yo participo siempre, me intereso por la conducta, en este caso, de mis nietas. Pero veo que los profesores son muy compinches con los alumnos, no sé si es por miedo o modernismo. No estoy de acuerdo".-"Muy acertados los comentarios de Simón".-"Ese Simón debe ser un irrespetuoso, por lo que dijo".-"El tiempo, el espacio, los contextos históricos son distintos. Solo sirven para comparar esferas o grupos sociales. Por eso la educación y la docencia hay que analizarla en sus tiempos y sus formas presentes, pero hay una cuestión que trasciende cualquier época y cualquier contexto histórico, y es el rol docente, eso no se altera. Tiene la función de educar y preparar seres humanos para la vida acompañado junto con la familia y otras instituciones. La salud y la educación son las áreas más importantes en la vida de las personas, pero surgen luchas de interés que interfieren en estas áreas, como son las disputas políticas y gremiales que lastiman y perjudican a los individuos comunes".-"Los nuevos desafíos educativos son parte de nuestra evolución como sociedad. Son necesarios para deconstruirnos y reconstruirnos. Agradezco la presencia de Marisel Retamal que con la escuela que acompaña han realizado visitas de integración a los niños y jóvenes del centro educativo Teresa Crombeen en la zona suroeste de la ciudad".-"Fui alumno de la escuela primaria N°21 Juan B. Terán entre 1966 y 1972 y en mi época el respeto a las docentes se comenzaba en mi casa. Casado y con hijos termine la escuela secundaria en la Maximio Victoria (para adultos). Hoy veo con suma tristeza la total falta de respeto hacia el docente. Hambre hubo siempre, comedores siempre hubo, no tiene nada que ver el estómago con la educación. Por favor no mezclen ambas cosas".-"Cuando las partidas no alcanzan en los comedores de las escuelas no es culpa del Estado, es por una mala administración del responsable docente que se encarga de la compra de alimentos para el comedor".-"El problema del sistema educativo es que está obsoleto. Tenemos un sistema de más de 200 años que solo quiere niños sentados y callados. Las clases están pensadas en función del docente y no del alumno y por eso los niños se aburren".-"Hoy el problema de los docentes en las aulas son los padres, es increíble cómo pretenden ser todopoderosos, inclusive hacen suspender docentes. Son los que más faltan el respeto a los educadores".-"Debemos reformar y tomar cosas de otras pedagogías como la Waldorf o Montessori donde los niños no solo aprenden sino que también la pasan bien y se divierten con experiencias directas y no tantas fotocopias".-"Los chicos son muy atrevidos con los docentes. En la escuela del Centenario se ve a menudo. Mi hijo me lo cuenta".-"Si no hay diversidad y hay exceso de moralistas no existe respeto, ni inclusión".-"Estoy muy de acuerdo con lo que plantea Simón".-"Hoy no existe ni la autoridad, ni respeto, ni límites ¿por qué? ¡Fácil! Porque la base que es la familia está destruida en todo sentido. A los padres no les importan sus hijos ni que aprendan nada. Los mandan a la escuela y se lavan las manos. Me parece perfecto que los frenen a los padres con multas y arrestos y tienen que volver a lo de antes: amonestaciones, retos, autoridad. Al que no le guste, expulsión. Hay que tomar medidas más drásticas ¿no estudian? ¡A rendir! Ningún método moderno funciona hoy. Qué vergüenza que tenga que intervenir la policía con los padres que defienden a los "nenes" que son terribles delincuentes".-"Soy docente, tengo 27 años y he trabajado en escuelas públicas y privadas. A pesar de trabajar en escuelas y con chicos en contextos vulnerables y violentos, la única vez que sufrí maltrato por parte de los padres de un alumno fue mientras trabajaba en una institución privada muy conocida. La madre del alumno (una formada profesional) me gritó y desestimó mi autoridad y formación como docente por no querer cambiar la nota en la libreta de su hijo. La escuela hizo oídos sordos ante esta situación pues muchas veces importa más quién paga la cuota que el bienestar del equipo docente".-"Eliminen los Centros de Estudiantes. Es sólo una excusa para hacer lío y no estudiar. No saben leer, ni escribir, ni hablar. Nada. Y que los obliguen a ir prolijos, que se corten los pelos, que las chicas vayan decentes. Es puro bla-bla y los gurises terminan la secundaria casi analfabetos porque nadie les exige, ni los padres (ausentes). Y los pobres docentes que se tienen que bancar a toda esa gentuza irrespetuosa porque el nene o la nena no estudiaron en absoluto. Cero y punto, a rendir. Los estudiantes tienen el deber de estudiar, punto. Que no reclamen más miramientos ni contemplaciones. Pobres docentes, los compadezco".-"El tiempo nos está pasando factura. Los chicos no pueden opinar porque no son adultos y los docentes bastardearon la profesión por la falta total de vocación de servicio".-"Mi hijo concurre a una escuela técnica y la vice-rectora es mal contestadora. Siempre está a la defensiva y no sabe diferenciar. Para hablar con ella voy con un testigo. Me ha contestado mal sin saber a qué voy".-"No tengan miedo que la juventud cuestione todo, es su deber. La juventud es la que produce los cambios, miedo tengan si son sumisos y callados".-"No todo se puede cuestionar, porque el día de mañana cuando salgas a la calle a ganarte la vida te vas a encontrar con lugares que para poder pertenecer tenés que aceptar lo que se te impone y experimentar desde edades tempranas ciertas prácticas ayuda para la vida adulta. Asistencia, horarios, vestimenta, etcétera".