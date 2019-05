Varisco anunció la creación de un fondo económico para clubes de barrio

El intendente Sergio Varisco anunció la creación de un fondo económico municipal para clubes. Se verían beneficiadas alrededor de 100 instituciones., explicó que "hay una serie de beneficios que da el municipio, entre ellos, que hemos sacado la tasa municipal en la boleta de la luz. Además resaltamos los subsidios que estamos dándole a los clubes. En tercer lugar un fondo de 20 mil pesos mensuales para los clubes que se inscriban en el municipio".Por su parte, el concejal Emanuel Gainza señaló que "creemos que los clubes de barrio son pulmones de los distintos lugares de la ciudad, sitios para encontrarse, para practicar deportes, generar vecindad. La medida que anuncia el intendente para los clubes de barrio, de 20 mil pesos, es para aquellas entidades que muchas veces tienen dificultades para pagar los gastos permanentes o mensuales".Asimismo, expresó que "mientras tengamos más espacios como este los chicos pueden venir a aprender deportes, aprender valores. Un chico que esté en un club es un chico que no está en la calle. Esto fue parte de nuestras propuestas para el 14 de abril".En tanto, Mariela González, quien brinda clases de zumba en el Independiente Bochas Club, resaltó que "ad Honorem con mi hermano damos zumba hace dos años. Soy vecina del club. Estaba muy deteriorado, comenzamos a ayudar a la gente de la comisión. Hablé con Emanuel Gainza y fue quien me dio una respuesta en su momento. Nos ayudó en todo. Ahora gestionó con el intendente Varisco, para que se pueda limpiar el fondo, que era lo más importante. Queremos dar participación, hacer un montón de cosas, darle más actividad física"."Los vecinos no vienen porque piensan que está muy deteriorado. Queremos levantarlo. Acá se pueden hacer un montón de cosas. Tiene un salón gigante y un fondo fantástico. Necesitamos gente nueva, joven, que nos ayude y aporte", indicó.