Cancillería destacó resolución que sienta precedente para reclamo por Malvinas

Internacionales Dura derrota del Reino Unido en la ONU en conflicto similar al de las Malvinas

La Cancillería Argentina destacó la aprobación por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas de una resolución que exige al Reino Unido "finalizar la administración colonial del Archipiélago de Chagos", ubicado en el océano Índico, y que marca un antecedente en el reclamo de Argentina por la soberanía de las Islas Malvinas."La República de Mauricio, desde su independencia en 1968, reclama la recuperación ese territorio. En febrero de 2019, la Corte Internacional de Justicia concluyó que la descolonización de ese país no se completó legalmente dado que al quebrantarse su integridad no se respetó la voluntad de su pueblo", explicó un comunicado difundido por el Palacio San Martín.La Asamblea General votó ayer por amplia mayoría a favor de esta opinión del máximo Tribunal de la U y "esta decisión es una victoria para Mauricio y un precedente muy positivo para países como la Argentina y su pueblo, que también han sido privados del ejercicio pleno de su soberanía sobre una parte de su territorio que continúa sujeto a una ocupación colonial ilegítima e ilegal", añadió.La Cancillería consignó que "Argentina patrocinó la Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas e intervino en todas las instancias previas ante la Corte Internacional de Justicia."Aunque el caso del Archipiélago de Chagos no puede igualarse a la Cuestión Malvinas, en ambos casos están involucrados principios rectores de la descolonización", remarcó la cartera conducida por Jorge Faurie.