Colector cloacal sureste: "Se está construyendo y a buen ritmo", aclaró Varisco

El intendente de Paraná, Sergio Varisco y el Secretario General de la comuna, Eduardo Solari respondieron dichos del vicegobernador y candidato a Intendente por el Frente Creer, Adán Bahl, quien al hablar sobre su postulación citó entre las obras que la ciudad necesita como "prioritario el colector cloacal sureste".", afirmó Varisco en diálogo con. La obra del colector comenzó en agosto del año pasado.En tal sentido, dio cuenta que "(Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento), que, de más de 20.000 familias en el futuro y también se están haciendo las subsidiarias; no solamente el colector grande que va por Miguel David sino todas las cañerías domiciliarias y las conexiones".Por su parte, Solari dijo que las declaraciones de Bahl "llaman la atención porque alguien que pretende ser Intendente debería saber que hace aproximadamente un año que comenzó esa obra y tiene un 40 por ciento de avance. Es una mentira muy grande yque conocen esta obra".Paso seguido, Varisco indicó que "también en los medios hablaron sobre la bancarrota del municipio, de que el 80 por ciento del Presupuesto va al Personal y eso es otra falacia, y lo que desnuda es la posibilidad de echar gente, como lo hicieron en su momento en otras gestiones. En realidad el peso de la partida de Personal no ha aumentado, está por debajo del 60 por ciento y es inconcebible decir que está en el 80% y además no se condice con la cantidad de obra pública que tenemos y son todas de fondos municipales".