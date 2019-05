UPCN acordó suba de 28% para estatales nacionales con cláusula de revisión

A la par de la definición de las discusiones salariales en las principales actividades del sector privado y en un contexto marcado por la incertidumbre por la evolución de la inflación, el gremio de UPCN firmó hoy con el Gobierno la paritaria sectorial con un incremento escalonadoEl entendimiento, que fue negociado durante las últimas semanas entre el ministro de Modernización, Andrés Ibarra, y el titular de UPCN y miembro de la conducción de la CGT, Andrés Rodríguez, y firmado esta mañana, estableció que el aumento del 28% se instrumentará en cinco cuotas: 4% con los sueldos de junio, 7% en julio, 7% en agosto, y los últimos dos tramos de 5% cada uno, que se efectivizarán en enero y febrero de 2020.Además,Respecto a la mejora en los adicionales de convenio, el acuerdo al que tuvo accesodispuso que el denominado Premio Estímulo por Asistencia (presentismo) se elevará en el período en la misma proporción que el incremento salarial. Así el adicional, que se abona a los trabajadores de la administración pública nacional en forma trimestral, trepará a $ 7856 durante el período mayo-septiembre (suba de 18%),También se fijó un aumento en el denominado reintegro por guardería que será desde junio de $ 2814 y a partir de enero próximo se ubicará en $ 3053, según explicaron fuentes de la negociación.A diferencia de la mayoría de las paritarias selladas en los primeros 5 meses del año, el acuerdo de UPCN no incluyó ninguna recomposición por el deterioro del poder adquisitivo de los sueldos del sector durante 2018. A principios de abril pasado el gremio y el Gobierno habían firmado elCon esa última actualización, el aumento salarial acumulado por la paritaria 2018 para los más de 180.000 trabajadores del sector público nacional redondeó también un 28% de aumento, una suba que se ubicó casi 20 puntos por debajo de la inflación que el año pasado cerró en el 47,6%."Ratificamos que nuestra prioridad sigue siendo la defensa de los puestos de trabajo, no obstante estos incrementos porcentuales junto a las cláusulas de revisión se originan en la imperiosa necesidad de no perder poder adquisitivo frente a los índices inflacionarios, flagelo que afecta principalmente a los trabajadores y a la sociedad en su conjunto", remarcó el gremio a través de un comunicado de prensa.En tanto, la conducción de ATE, el otro sindicato con representación en la negociación salarial del sector público nacional, no suscribió el entendimiento que fijó la suba anual de 28%.