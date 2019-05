Pichetto: "Es inconveniente que Lavagna se vaya, pero seguiremos dialogando"

Política Las diferencias por las que Lavagna no está en Alternativa Federal

"Es inconveniente que Lavagna no participe y se vaya del espacio. El nombre Alternativa Federal está consolidado en la sociedad y perder un activo como él es una pérdida importante que nos limita en las proyecciones electorales", manifestó el rionegrino.El legislador nacional consideró que "hay un espacio para poder seguir hablando" con el ex funcionario nacional y aspirante a la Presidencia."La política es una actividad muy compleja donde las voluntades y las ambiciones son legítimas. Hay que entender también al otro", añadió Pichetto.Posteriormente, Lavagna ratificó su precandidatura presidencial por Consenso 19 y aseguró que surgieron diferencias con Alternativa Federal a partir de la idea de ese espacio de "sumar gente que no estaba en los planes originales".Y añadió: "Estoy dispuesto a correrme y estoy dispuesto a acompañar, porque lo que me interesa es armar una alternativa que pueda competir en la primera vuelta para ir al ballotage".