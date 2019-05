Macri: "Pusimos a las exportaciones en el centro de la estrategia productiva"

El presidente Mauricio Macri destacó esta mañana que el Gobierno puso "a las exportaciones en el centro de la estrategia productiva", aunque aclaró que eso "no va en desmedro de entender que el mercado interno tiene una importancia crucial, fundamental"."Pusimos a las exportaciones en el centro de la estrategia productiva, que es donde siempre tendrían que haber estado", sostuvo el mandatario al encabezar la apertura del Foro Argentina Exporta en el Centro de Exposiciones y Convenciones, en el barrio porteño de Recoleta.En su discurso, el jefe de Estado destacó que busca "alentar a las PyMEs, para que sepan que tienen muchas herramientas a su disposición" y "para que esté claro que así crece un país, de la mano de personas que se la juegan, que agregan valor"."Esta vez no podemos dejar pasar la oportunidad, por eso los invito a emprender, a innovar, a desarrollar nuevos productos y hacer de la exportación una parte esencial de su negocio. Nunca la Argentina tuvo tanto impulso exportador como ahora. Este es el momento para desplegar todo nuestro talento. Esto no va en desmedro de entender que el mercado interno tiene una importancia crucial, fundamental, por eso tenemos que seguir dando la batalla por el equilibrio de nuestra macroeconomía, por terminar con la inflación, por desarrollar el financiamiento", añadió.