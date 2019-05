Candidato a concejal del socialismo apoya la reelección de Varisco

Un candidato a concejal por el Partido Socialista se manifestó en apoyo a la candidatura a intendente de Sergio Varisco en Paraná. Se trata de Francisco Padula, quien fue contundente al hacer pública su decisión y la de un grupo de socialistas de acompañar al actual intendente de la capital provincial en su intención de ser reelecto."La ciudad no puede volver a caer en manos del peronismo. No podemos volver al pasado, sería penoso porque es retrotraer la ciudad a tres gestiones consecutivas del Partido Justicialista en las que Paraná quedó amesetada, sin crecimiento y abandonada", expresó el dirigente socialista.Tras haber sumado el apoyo de referentes del justicialismo, ahora Varisco destacó ese gesto y al referirse sobre la decisión del joven dirigente señaló: "Estamos confluyendo con amigos del socialismo, en este caso con Francisco, a quien lo conozco hace muchos años a pesar de que estábamos en rutas semejantes, pero distintas".En ese sentido, Varisco expresó: "Como todo gobierno que tiene luces y sombras, que con humildad pedimos que nos apoyen, en este caso seguimos sumando capacidad más que nada al tema cultural; aquí hay una visión muy buena, superadora, y la queremos integrar a lo que ya estamos haciendo".Padula manifestó su convencimiento de apoyar a Varisco: "No podemos volver al pasado. Adán Bahl fue ministro de Gobierno de la Provincia cuando Sergio Urribarri fue gobernador y Blanca Osuna intendenta, mientras que el justicialismo debe dar muchas explicaciones en la Justicia de la gestión que tuvieron. Volver a ellos es retrotraer la ciudad a tres gestiones consecutivas del Partido Justicialista en las que Paraná quedó amesetada y fueron gestiones muy malas a pesar de contar con recursos económicos", agregó."Por ello decidimos con mi gente apoyar firmemente la continuidad de Varisco al frente del Ejecutivo municipal, porque entendimos que más allá de cuestiones ideológicas, están los intereses de la ciudad y los paranaenses, y vemos que Paraná está creciendo, tiene obras de desarrollo por todos lados donde andes y también sin dudas valoramos muchísimo el esfuerzo y la sensibilidad social del intendente, que lo vemos trabajar incansablemente por esta capital"."Por una decisión política de Varisco, hay 40 talleres municipales en funcionamiento que llevan la cultura a todos los barrios, a los cuales lo administra Sumar Arte, un programa que surgió hace dos años atrás. Mientras que en la anterior gestión justicialista de Blanca Osuna, los talleres que había se cerraron", agregó.