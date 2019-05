Faurie: "ya no va más vivir con lo nuestro"

El canciller, Jorge Faurie, advirtió que "ya no va más `vivir con lo nuestro´ porque el mundo se globalizó y cambia constantemente" y aseguró que en la actual gestión "lo más importante de la tarea diplomática es lograr la apertura de mercados".



"Debo decir que la labor diplomática en promoción de exportaciones ha sido realmente muy positiva: hoy todos los diplomáticos entienden que tienen que promover al país, sobre todo en términos de los productos argentinos. Esto se refleja no solo en la apertura de nuevos mercados, sino también en el crecimiento sostenido de nuestro comercio exterior", afirmó el funcionario nacional.



En declaraciones a La Nación, el ministro de Relaciones Exteriores y Culto consideró que "hoy hay una mayor conciencia de la importancia de vender afuera y las empresas empiezan a pensar que parte de su existencia está vinculada a exportar".



"En este momento lo que el país necesita es reperfilar su modelo económico, donde la pata del comercio exterior es un elemento de sustentabilidad enorme para ir contorneando los ciclos necesarios de nuestra economía", remarcó.



Y agregó: "El Gobierno del Presidente (Mauricio) Macri ha trabajado mucho en escenarios que no eran tradicionales para nuestro comercio exterior. Asia es una región en la que hemos trabajado mucho y no sólo con China, país con el que tenemos un intercambio muy importante a pesar de que la balanza es deficitaria, obviamente por el tamaño chino y su producción. Apuntamos a profundizar relaciones".





Faurie también sostuvo que se "está trabajando con los países del norte de África, que son objetivo no sólo de la Argentina, sino también del Mercosur".



"Tenemos una importante relación comercial con Egipto, país con el que tenemos un superávit importante. También tenemos un comercio tradicional, sobre todo con equipamiento agropecuario, en Sudáfrica. Ya estamos exportando productos agropecuarios a Marruecos y estamos tratando de ingresar con equipamientos y tecnología que ofrece Invap. Lo mismo en Túnez", puntualizó.