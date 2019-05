La UCR ratificará su pertenencia a Cambiemos pero quiere ampliar el frente

El presidente de la UCR y gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, adelantó este miércoles que en la Convención del centenario partido del próximo lunes se va a "ratificar la pertenencia a Cambiemos", pero advirtió que buscarán "ampliar" el frente oficialista con "dirigentes y gobernadores que no estén con la fórmula de Fernández-Fernández".



En la previa al encuentro se filtró un documento de Cornejo que contiene su propuesta a llevar a la Convención radical, el cual tiene como título "Una nueva coalición de gobierno para construir una Argentina sana y previsible" y del que se desprende que Cambiemos podría seguir en pie, pero con otro nombre.



Los radicales debatirán el lunes las condiciones de la continuidad de la alianza con el macrismo y la Coalición Cívica en medio de dos escenarios: ampliar la coalición o discutir "la mejor oferta electoral" para octubre. De esa forma, la UCR sigue poniendo en duda la postulación del presidente Mauricio Macri y sugiriendo la chance de que la gobernadora María Eugenia Vidal lo reemplace al considerar que ella podría cosechar más votos.



"Vamos a ratificar la pertenencia de la UCR a Cambiemos y buscaremos ampliarla a otros sectores, dirigentes y gobernadores que no estén con la fórmula de Fernández-Fernández y eso es lo que va a facultar la Convención", dijo luego. "Necesitamos más poder político. Nos preocupa la situación económica, queremos controlar la inflación", agregó Cornejo, cuyo documento que se discutirá el lunes ya tendría el aval de otros referentes del partido, como su par jujeño, Gerardo Morales, y Enrique "Coti" Nosiglia.





El texto de Cornejo indica que en uno de sus párrafos más críticos sobre el frente Cambiemos que "las dificultades fueron subestimadas y las propias capacidades sobrestimadas". No obstante, otros dirigentes radicales como Ernesto Sanz, Angel Rozas, Mario Negri, Luis Naidenoff y José Cano no estarían de acuerdo con el tono del documento, al considerar que "debilita" a Cambiemos.