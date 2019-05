Ratificaron que habrá dos paros de colectivos en cinco días

Los gremios del transporte que integran la CATT ratificaron el paro del feriado del próximo sábado, a pesar de haber iniciado con el Gobierno una negociación por el reclamo que mantienen en rechazo a los descuentos salariales por el Impuesto a las Ganancias. Estos sindicatos también se plegarán a la huelga nacional convocada para el próximo 29 de mayo, por lo que sumarán dos medidas de fuerza en cinco días.



Los dirigentes de la CATT (Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte) asistieron a una reunión en la sede de la Secretaría de Trabajo de la Nación con el secretario Lucas Aparicio, la secretaria de Transformación Productiva, Paula Szenkman, y funcionarios del Ministerio de Transporte.



Allí, el Gobierno propuso crear una Comisión Técnica con el objetivo de analizar aspectos jurídicos y el impacto del Impuesto a las Ganancias que castiga a los bolsillos de los empleados del transporte y desalienta concurrir a trabajar los días feriados porque el plus que cobran por esa jornada lo terminan perdiendo con los descuentos en concepto de ese gravamen.



"Durante la reunión, se trabajó sobre el reclamo del sector respecto a los alcances del Impuesto a las Ganancias y se acordó seguir avanzando en este tema a través de una mesa técnica que se reunirá en las próximas semanas", informó la cartera de Trabajo en un comunicado.



No obstante, la apertura de la negociación no sirvió para calmar los ánimos de los sindicalistas, quienes se negaron a levantar la medida de fuerza lanzada para el feriado del próximo sábado pese a que el secretario de Trabajo les reclamó ese gesto, supo NA.



La CATT, tras el encuentro, difundió un comunicado en el que confirmó que instruyó a los gremios que la componen a "no prestar servicios el feriado del 25 de mayo, tal cual ha venido señalando".



"Si bien los funcionarios han comenzado a estudiar alternativas al reclamo del no pago de Ganancias, la dilatada respuesta no ofrece soluciones concretas al sector fuertemente impacto por el impuesto", justificó la organización que preside Juan Carlos Schmid, que ya había paralizado el transporte durante el anterior feriado del 1 de mayo.