Las diferencias por las que Lavagna no está en Alternativa Federal

Los cuatro fundadores de Alternativa Federal, Juan Schiaretti, Sergio Massa, Juan Manuel Urtubey y Miguel Ángel Pichetto, mantuvieron un encuentro en la Ciudad de Buenos Aires, al que no invitaron a Roberto Lavagna, y en el que decidieron avanzar en la ampliación del frente convocando a Daniel Scioli y a Marcelo Tinelli.Si bien en un principio el ex ministro de Economía iba a participar de la reunión, los cuatro dirigentes de Alternativa Federal cenaron el martes por la noche en el domicilio que Massa tiene en Tigre y definieron no invitar a Lavagna, con la idea de dejar en claro que lo más importante en el espacio son las PASO, algo con lo que el economista no coincide al ciento por ciento.En la reunión de este miércoles todos coincidieron en que una interna de Alternativa Federal entre sus miembros es la mejor forma de definir las candidaturas, ya que ninguno de ellos cuenta "con votos suficientes para liderar solo", según explicaron a NA fuentes del entorno de Massa.Por su parte, Lavagna respondió con la ratificación de su postulación por Consenso 19 y advirtió que las "diferencias" surgieron a partir de la idea de los peronistas de sumar "gente que no estaba incluida" en la idea inicial, es decir, a Scioli.Al encuentro, que tuvo lugar en las oficinas que el líder del Frente Renovador tiene en Libertador al 800, se sumaron luego la jefa del GEN, Margarita Stolbizer, y el gobernador de Santa Fe y referente del socialismo, Miguel Lifschitz, "en representación de Lavagna".Luego, Schiaretti difundió un video en el que convocó a sumarse a esta coalición a Tinelli y Scioli.El reelecto mandatario cordobés señaló que "la Argentina quiere superar la grieta" y que "más del 50% de la población no quiere votar un candidato que exprese" esa polarización.Por esta razón es que invitó a sumarse a distintos partidos de la oposición "junto a otras figuras que manifestaron su voluntad de construir un espacio de estas características, como Daniel Scioli o Marcelo Tinelli".Tras la foto juntos, también los cuatro firmaron un documento en el que se comprometieron a que todas las listas que presente Alternativa Federal en las próximas elecciones van a cumplir con la Ley 27.412 de Paridad de Género en Ámbitos de Representación Política."Desde Alternativa Federal tenemos la responsabilidad política de ofrecer un canal de expresión a esa enorme cantidad de argentinos que quiere salir de esta grieta, que no quiere volver al pasado. Esto lo tenemos que hacer invitando a todos los sectores a que participen de este espacio", resaltó Urtubey.En tanto, el dirigente Miguel Saredi indicó tras la reunión que siguen "construyendo Alternativa Federal, privilegiando la necesidad de que haya democracia interna en el espacio que también desapareció tanto en el armado de Crictina Fernández de Kirchner como en el presente cerrado de Cambiemos y del PRO".Durante la cena del martes se discutió la idea de Lavagna de buscar un consenso para evitar competir en las PASO, pero fue mayoritaria la estrategia de insistir con una primaria entre los aspirantes del espacio a la Presidencia."Alternativa Federal sigue más sólida que nunca. Lavagna sigue encerrado en no competir (en una interna) y, para nosotros, los candidatos deben ser elegidos democráticamente por el voto de la gente, tal como se planteó cuando se fundó este espacio", indicaron a NA allegados a Schiaretti.Por su parte, y de acuerdo con lo que precisaron fuentes cercanas al ex ministro de Economía, él no se alejó de este frente definitivamente y espera que el diálogo se retome."Roberto es un tipo súper valioso, que tiene una mirada del país muy desarrollista, que necesitamos para la etapa que viene. Creo que todos somos valiosos, todos tenemos algo para aportar. Tenemos que entender que se acabó el tiempo de los mesías", comentó Massa en declaraciones televisivas tras la reunión en su oficina.Según analizaron fuentes cercanas al ex ministro de Economía en diálogo con NA, lo dejaron afuera de la cumbre "para apurar la definición sobre las PASO".Además, resaltaron que Lifschitz y Stolbizer "apoyan a Lavagna" y en la reunión con Alternativa Federal insistieron en que respaldan su candidatura."Si ha habido cambios, están en su derecho, pero no tenemos por qué seguir ese juego", resaltó Lavagna en declaraciones al canal C5N, horas después de la cumbre.