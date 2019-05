El Ventilador: Algunas opiniones sobre las candidaturas nacionales

El tema fue tratado en El Ventilador, y mientras se desandaban los diferentes aspectos en torno a esa problemática, los ciudadanos comenzaron a opinar a través de las líneas de teléfonos. Los siguientes fueron algunos de los mensajes que llegaron a Elonce TV:

En una reunión que mantuvo anoche con Schiaretti, Lavagna pidió no competir en las PASO como condición para sumarse a este espacio. De inmediato el gobernador de Córdoba transmitió este mensaje a Pichetto, Massa y Urtubey, pero finalmente no hubo acuerdo.Asimismo, desde que la fórmula Fernández-Fernández irrumpió en la escena política electoral, varias fueron las reacciones y rearmados dentro de los diferentes frentes.En Cambiemos, las cosas parecen seguir por el carril habitual que muestra cohesión, a pesar de los resultados adversos en la Elecciones de casi todas las provincias. Si bien el propio Presidente y toda la plana de Cambiemos sostienen que el mismo Mauricio Macri es el candidato, hay varios rumores desde el seno mismo del gobierno que aseguran que el "Plan V", en alusión a la gobernadora María Eugenia Vidal, no estaría todavía cien por cien descartado.Por otro lado, ¿qué rol jugó dentro de Cambiemos el anuncio de Cristina Kirchner y Alberto Fernández?-"¿Qué tiene de positivo tener que votar cinco veces? ¿Y qué de negativo? No saben cómo armar una lista ¿Sabrán sacar un país adelante?".-"No digan que la política es una pasión, porque lo hacen por conveniencia, nada más. Por eso estamos así. En 30 años están gobernando los mismos".-"Estoy cansado de los fanáticos políticos".-"Al día de hoy se fugaron más dólares de los que pidieron prestados, y siguen mintiendo en culpar de la inflación a la emisión de monedas. Los mercados no quieren a Fernández porque seguramente va a frenar el envío de dólares al exterior".-"Qué Urribarri de la cara de cómo se hizo millonario. Antes no tenía ni un peso".-"Un médico sin remedios, un abogado sin leyes, un curandero sin velas. No sirve de nada en este país".-"Creo que la masa lo único que espera es un poco de alivio económico urgente".-"¿Por qué tienen nada más como panelistas a periodistas militantes del peronismo? Son divinos. Cristina dice lo que va a hacer con la pobreza y se olvidan que dejo 30 por ciento de pobres. El periodismo es también responsable de la situación a la que llegó el país. Una vez háganse cargo".-"Qué lástima tener gente en ese panel tan politizada como el señor Almará y otros, excepto Aragón".-"Les propongo para Cambiemos, ya que Cristina se bajó a vice, que se baje Macri a vice y que la fórmula sea Vidal-Macri y compiten los dos en igualdad, para que veamos qué pasa".-"Todo puede ser verdad y todo puede ser mentira, pero si de algo estoy seguro es que los políticos, los jueces y fiscales no trabajan. Si trabajarán pedirían urgente jubilarse y no aferrarse a un cargo en el poder".-"Me parece bárbaro qué haya habilitado esa línea. Hay que saber entender y la gente quiere ser escuchada por el intendente. Cómo podés hablar, Almará, cuando sabes que Varisco es de puertas abiertas al lado de las otras gestiones".