Carrió estuvo en Gualeguaychú, en apoyo a Benedetti

"Lo mejor que les puede pasar a los entrerrianos es que gane Benedetti", aseguró y sostuvo: "Bordet es Cristina, Benedetti es Cambiemos". También advirtió: "Si vuelve el kirchnerismo Entre Ríos volverá a estar fundida".



Carrió brindó una conferencia en Gualeguaychú, acompañada por Atilio Benedetti, los candidatos a intendente y vice de la ciudad del sur entrerriano y otros dirigentes, como la exdiputada nacional Hilma Re y el senador provincial Nicolás Mattiauda.



Allí afirmó que "en el electorado de Entre Ríos hay una confusión. Bordet no es candidato de Cambiemos ni del gobierno nacional, sino de Cristina Kirchner. Las obras públicas que se hicieron en Entre Ríos fueron financiadas por la Nación y eso genera confusión, pero hay que dejar en claro que Bordet es Cristina y Benedetti es Macri, es Cambiemos".



Luego afirmó que "gracias a Macri el país está más federal que nunca porque las provincias reciben la coparticipación que les corresponde", en contraposición a la administración de los Kirchner, que "fue la más unitaria de la historia".



En otro tramo de la conferencia, advirtió que "si vuelve el kirchnerismo Entre Ríos volverá a estar fundida porque le van a volver a sacar la coparticipación que le otorgó Macri".



"Lo mejor que les puede pasar en Entre Ríos es que gane Benedetti", aseveró y dijo que "el peronismo está unido falsamente. No se puede votar más kirchnerismo, ni más Urribarri ni más Bordet. Se los digo con el corazón, después no lloren", enfatizó la diputada nacional.



Con respecto al resultado de las PASO, Carrió sostuvo que "Cambiemos hizo una extraordinaria elección contra todo el peronismo unido y, pese a las condiciones económicas, la coalición sigue teniendo un importante bloque republicano que lo apoya en todo el país".



Por último, expresó que acompaña a Benedetti porque "es humilde, educado, trabajador, se hizo por sus propios medios y no por la política. Le agradezco porque siempre ha tenido una palabra de misericordia para conmigo cuando otros me atacan".



Por su parte, Benedetti sostuvo que "el 9 de junio está en juego el destino de Entre Ríos" y resaltó "la permanente ayuda que el gobierno nacional a la provincia".