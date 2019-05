El Ventilador: definiciones y rearmados en un peronismo convulsionado

En una reunión que mantuvo anoche con Schiaretti, Lavagna pidió no competir en las PASO como condición para sumarse a este espacio.



De inmediato el gobernador de Córdoba transmitió este mensaje a Pichetto, Massa y Urtubey, pero finalmente no hubo acuerdo.



Faltaban sólo unas horas para la cumbre cuando se conoció que el ex Ministro de Economía no será de la partida y competirá, al parecer, por fuera de las PASO y con su propio partido Consenso 19.



Así, antes de comenzar la reunión del mediodía y ya sin Lavagna, Schiaretti grabó un mensaje en video que de inmediato se hizo viral.

En él, y en nombre del peronismo unido en este frente, llamó públicamente a sumarse a este espacio a otros dirigentes. Y allí nombró expresamente, como una invitación pública y directa, a Daniel Scioli y a Marcelo Tinelli.



El conductor televisivo había expresado en varias oportunidades sus intenciones de incursionar en política. Entonces... ¿Será este llamado la oportunidad y el espacio para concretarlo?



Algunos allegados al conductor de Showmatch aseguraron que Tinelli se encuentra halagado por la invitación y que ya existió una diálogo que podría continuar la semana próxima.



Los que sí se sumaron a la reunión de este mediodía fueron Margarita Stolbizer y Miguel Lischitz.



La presencia de estos dirigentes del socialismo también le pone presión al ex ministro de economía, quien contaba con ambos en sus filas para una eventual alianza.



De este modo, ampliando la convocatoria con un fuerte mensaje anti grieta, Alternativa Federal busca plantarse como opción ante el binarismo Macri-Cristina y mueve las fichas a pocas semanas de la fecha límite para cerrar listas. ¿Habrá sorpresas también en Cambiemos? Desde que la fórmula Fernández-Fernández irrumpió en la escena política electoral, varias fueron las reacciones y rearmados dentro de los diferentes frentes.



Roberto Lavagna dejó firme su candidatura a presidente, Schiaretti se reunió con Macri en un encuentro del que no hubo mucho trascendido y el PJ Federal realizó su cumbre para establecer definiciones.



Mientras tanto, en Cambiemos, las cosas parecen seguir por el carril habitual que muestra cohesión, a pesar de los resultados adversos en la Elecciones de casi todas las provincias.



Pero... ¿todo sigue su curso normal o también se esperan algunas sorpresas dentro del oficialismo nacional?



Si bien el propio Presidente y toda la plana de Cambiemos sostienen que el mismo Mauricio Macri es el candidato, hay varios rumores desde el seno mismo del gobierno que aseguran que el "Plan V", en alusión a la gobernadora María Eugenia Vidal, no estaría todavía cien por cien descartado.



Y, como si fuera poco con los rumores, el vicejefe de Gobierno Porteño, Diego Santilli, brindó una entrevista radial en la que cometió un curioso fallido que abonó aún más el campo de las especulaciones:



Hace unas semanas Julio Cobos movió el avispero en este sentido, al afirmar abiertamente que prefiere como candidata a Vidal. Opinión que no pasó desapercibida teniendo en cuenta que el próximo lunes se llevará adelante la Convención del Radicalismo. ¿Habrá que esperar alguna postura oficial de la UCR en este sentido, luego del lunes? ¿O resolverán sostener el apoyo a Macri?

Por otro lado, ¿qué rol jugó dentro de Cambiemos el anuncio de Cristina Kirchner y Alberto Fernández?



Se sabe que luego de conocerse la noticia, el gobierno actualizó las mediciones sobre la intención de voto a Mauricio Macri en este nuevo escenario.



Y al parecer los números, a pesar de las voluntades de algunos, comenzaron a despertar nuevamente el fantasma de Una fórmula con Vidal o... ¿encabezada por ella? "A excepción de Alfonsín, todos los presidentes que llegaron al poder a Argentina tienen problemas judiciales" El periodista Javier Aragón , dijo que "no es menor que cuando se conoció la fórmula de Unidad Ciudadana, gente del equipo económico de Alberto Fernández empezaron a hablar con algunos poderosos del círculo rojo económico y financiero y la respuesta fue que el dólar bajó un poco, que el riesgo país bajó. De alguna manera demuestran de que no tienen intenciones de seguir los conceptos de Kicillof o de Moreno".



"El kirchnerismo tiene experiencia en ajuste. Kicillof devaluó en el mejor momento económico de la Argentina, cerraron la posibilidad de comprar dólares al exterior. Macri es un desastre pero los anteriores no se quedan afuera", consideró.



Contó que "Clarín publicó cuatro encuestas y en las cuatro ganaba la fórmula Fernández-Fernández. Llamaba un poco la atención que Cambiemos evolucionaba pero no tanto. Se alejaba del 40% que buscan para ganar en primera vuelta".



"A excepción de Alfonsín, todos los presidentes que llegaron al poder a Argentina tienen problemas judiciales. Néstor no los tuvo porque se murió. Macri cuando finalice el mandato va a tener dos o tres en hilera", señaló.



Sobre la situación en Entre Ríos, dijo que "Benedetti dijo que quería provincializar la campaña y que no traería a alguien externo, pero convocó a Lilita Carrió. No sé si eso lo beneficia o lo perjudica. Ella dio una conferencia de prensa en Gualeguaychú. Cuando ella dice cosas fuertes queda siempre una repercusión pero hoy no. Dijo que Benedetti es Cambiemos y que Bordet es Cristina".



Respecto a la situación local, opinó que "Varisco muestra todos los días dirigentes de otros partidos que ahora lo apoyan a él, no sé si tendrán voto o no. Muestra esa recuperación de esos otros partidos". "Los primeros 100 días del próximo gobierno van a ser muy duro" El locutor Alejandro Abero, señaló que "la fórmula Fernández-Fernández conmocionó a todo el mundo. Fue la decisión de alguien de decir `salgo de la grieta, empiezo a tomar riesgos, tomo un tipo que es de afuera y tiro la fórmula´. Automáticamente todo comienza a amoldarse".



"Creo que una fórmula como Cristina Fernández de Kirchner encabezando era mucho más complicado romper un techo. Se hace de otra manera, se corre un eje y funciona la cosa desde otro lugar. Al gobierno de Macri ya no le preocupa ganar, los números que les dan son horribles", dijo.



Asimismo, comentó que "Alternativa Federal quiere armar una interna, lo llamaron a Scioli, a Tinelli. De esa interna buscan lograr cierta credibilidad o algunos votos. Por eso Lavagna no está. Massa está más afuera que adentro. Hay una fórmula que no está pensando cómo ganar, sino cómo sobrepasar los primeros 100 días del próximo gobierno, que va a ser muy duro".



"En el ámbito de Mauricio Macri vieron las encuestas y se dieron cuenta que les va a ir mal. Empezaron a sonar fórmulas: Vidal con Urtubey o con Lousteau. Eso implica tirarlo al presidente a que se lo mastiquen. Eso se empezó a medir hoy. Con esas fórmulas van a perder más todavía", remarcó.



"Lilita vino a Entre Ríos a hablar de la nada. Ella está pensando en ella, en su próximo paso legislativo. No le importa si el candidato es Benedetti o cualquiera. Su defensa es que salió a defender a Cambiemos en todas las provincias", consideró. "Todo lo que fue pasando es una recuperación de la política de Cristina" El panelista Mariano Kohan , resaltó que "todo lo que fue pasando es una recuperación de la política. Cristina se puso a disposición e invita al PJ a participar de toda la fuerza de la oposición".



"La campaña de Cambiemos terminó el martes. Ellos apostaban a tener una foto de Cristina acorralada, en garras de la Justicia. Hubo un montón de figuras de la política y gente que tiene votos más que nombre acompañándola, y adentro terminó rodeada por Madres y Abuelas de Plaza de Mayo. Hay una gran truchada detrás de esta causa. Se conoció que el tribunal que la juzga le había pedido hacer tres meses a Marcos Peña un informe de cuáles eran las asignaciones repartidas, para comprobar que Cristina le había hecho giros indebidos a Lázaro Báez y todavía no contestó", comentó.



"¿Qué pasa con María Eugenia Vidal, que siempre fue muy consecuente con todas las políticas que destruyeron y desorganizaron la vida de los argentinos, puesta en una campaña electoral dando la cara? Hasta ahora la ponen adelante en una fórmula y va a tener que responder por la gestión de la provincia de Buenos Aires, que no es buena", agregó. "Me parece que está todo muy polarizado entre Macri y el kirchnerismo" El periodista Jorge Riani , manifestó que "la iniciativa política está a partir de Cristina. A partir de ahí todos se empezaron a medir, a automedir, a apurarse a ratificar candidaturas. Excepto Macri, después todos los nombres tiene poco, mucho o algo que ver con el kirchnerismo, con la figura de Néstor Kirchner o Cristina Fernández. Me parece que está muy polarizado, será entre Macri y el kirchnerismo. El resto del peronismo está tratando de tener algún rol y le cuesta".



"A la gente le preocupa qué va a pasar con la inflación. El gobierno, ¿qué hizo para que el riesgo país no se haya movido? En todo caso habrá sido, si es que fue, el anuncio de Cristina. Sigue estando la pelota fuera del gobierno. Es como un gran espectador de las cosas que pasan", agregó



Asimismo, consideró que "el peronismo federal no es tan descarnadamente crítico con Cristina, pero ahora hasta se armó una causa contra Alberto Fernández. Si buscan la construcción de un frente patriótico tiene que ser realmente amplio".



Sobre la visita de Carrió a Entre Ríos, dijo que "no sé qué sentido tiene que diga que Benedetti es Cambiemos y Bordet Cristina. No se sabe si es una ayuda o qué".



Además, sobre la situación local, indicó que "la gestión de Varisco está sacando pasacalles y el formato y esa estética fue aportada por Gainza. Se nota también en las redes sociales".