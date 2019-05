Bordet: "Somos un gobierno que genera oportunidades"

Calabacillas

Este es y seguirá siendo eje de nuestro gobierno", afirmó el gobernador Gustavo Bordet en Concordia, donde junto a la ministra de Desarrollo Social, Laura Stratta, entregó créditos, herramientas a emprendedores y aportes a instituciones por más de 9 millones de pesos.El gobernador entregó además dos ambulancias nuevas para el servicio de emergencias para unificar la red de Emergentología y de los traslados sanitarios y fortalecer la red en forma integrada con los centros de salud municipales, provinciales y del departamento Concordia, monitoreadas por control satelital.Se firmó además, un convenio entre el IAPV y la municipalidad de Concordia, por el cual la municipalidad de compromete a realizar obras en la trama vial para el barrio 65 viviendas de madera.Posteriormente, Bordet se trasladó a Calabacillas, donde firmó el contrato para la ejecución de la obra de rehabilitación y reconstrucción de Acceso a Puerto Yeruá desde la autovía ruta 14, por 27 millones de pesos.En la escuela primaria Nº 22 Madre Patria, recorrió la obra del nuevo comedor, que dejó inaugurado, y entregó una cocina."En tiempos que no se nos presentan fáciles es donde tenemos que poner lo mejor de nosotros y no resignarnos porque lo peor que puede pasar es acostumbrarnos a que todo tiene que ser de una manera y quedarnos resignados a que siempre va a ser así", afirmó el gobernador durante el acto.Luego, indicó: "Creo en esa sana rebelión que tienen los jóvenes, como los jóvenes que emprenden, que se asocian, se trata de no resignarse y no aceptar que las cosas tienen que ser invariablemente de un modo, sino que pueden ser mejores. Para eso va a existir un Estado provincial y municipal que los va a estar acompañando".Dirigiéndose a los emprendedores los animó a "emprender, porque hay un Estado que los va a estar acompañando porque nos interesan las personas, las familias y sobre todo cuando hay sistemas donde se instala que el éxito pasa siempre por tener mayor capacidad concentrada de ventas en distintos lugares. Nosotros creemos lo contrario, que el éxito se consigue cuando nos asociamos, cuando somos solidarios, cuando tenemos estos lazos que hacen que nos revitalicemos como ciudad y como provincia"."En ese camino queremos transitar, esa es la invitación que quiero hacerles a todos los emprendedores, además del reconocimiento. Además de lo individual y lo personal está lo que se vuelca a la comunidad, al barrio, en instituciones, en tiempos de crisis sacamos lo mejor que tenemos adentro para ofrecerlo a la comunidad. Este ha sido un eje de nuestro gobierno y queremos seguir haciéndolo", completó.Bordet destacó también la importancia de la inversión en obra pública en la provincia, que "más allá de la obra que beneficia la calidad de vida de los vecinos, significa trabajo, genera oportunidad laboral a los obreros de la construcción, detrás de cada obra hay muchos trabajadores y familias que tienen su sustento por la obra pública y fundamentalmente en momentos de crisis, no son tiempos fáciles los que nos tocan. No nos han tocado tiempos de bonanza económica, donde uno tiene que elegir dónde aplicar los recursos".Entonces recordó que "tuvimos que trabajar duramente, primero para poder tener un ordenamiento en nuestras cuentas públicas fiscales para después salir a hacer un gran plan de obras en toda la provincia tenemos obras desde las ciudades más grandes hasta los pueblos más pequeños"."A esto lo pudimos hacer porque ordenamos las cuentas para poder después dar otro paso, en oportunidades. A muchos jóvenes y ciudadanos que necesitan en tiempos de crisis las herramientas necesarias para abrirse camino; un ejemplo de esto, son los créditos que hoy hemos entregado".Mencionó y destacó por último, la posibilidad de trabajo con instituciones, como clubes deportivos: "Hemos trabajado con instituciones que apoyan y apuntalan el deporte y también lo hacemos en todo el territorio porque entendemos que el deporte además de formar buenas personas, forma valores y los clubes cumplen un rol muy importante".Por su parte, el intendente Enrique Cresto, agradeció "a la cantidad de jóvenes que a partir de hoy tienen una esperanza, una oportunidad. Agradecer a todos los equipos de las diferentes secretarías y ministerios de provincia que han trabajado con cada uno de estos programas, me decía la ministra Laura Stratta que nueve millones de pesos se están entregando entre diferentes programas, Jóvenes Emprendedores, Programa Crecer y muchos más que tienen que ver con oportunidades".Precisó que "estos programas también tiene que ver con esta resistencia que venimos realizando del primer día con el gobernador en estos tres años y medio de gestión, realmente trabajando en conjunto él para toda la provincia, en el caso nuestro para la ciudad de Concordia, pero él fuertemente con un gran compromiso con la ciudad de Concordia porque en estos momentos difíciles, de exclusión, mientras nosotros estamos entregando herramientas para generar más oportunidades, empresas están cerrando y despidiendo empleados en todo el país, pero Concordia a este modelo económico lo sufre muchísimo".Posteriormente, Bordet se trasladó a Calabacillas, donde firmó el contrato para la ejecución de la obra de rehabilitación y reconstrucción de Acceso a Puerto Yeruá desde la autovía ruta 14, por 27 millones de pesos.Firmó también el convenio por 50 kit en el marco del programa Mi Hogar Seguro; en tanto que en el marco del programa Mi Ciudad LED se entregaron 100 luminarias y se firmó el acta inicio de obra luminarias para la Junta de Estación Yeruá. 