Sin Lavagna, Alternativa Federal define su plan electoral: PASO o consenso

Los gobernadores de Córdoba y Salta, Juan Schiaretti y Juan Manuel Urtubey, el senador Miguel Pichetto y el jefe del Frente Renovador, Sergio Massa, se reúnen desde esta mañana a puertas cerradas para definir la estrategia electoral de Alternativa Federal.El ex ministro de Economía Roberto Lavagna no participa del encuentro, luego que volviera a rechazar competir en una primaria dentro del espacio opositor. Al economista le quedan dos vías: candidatura en soledad con sello propio (Consenso 19) y renunciamiento.Fuentes partidarias revelaron a ámbito.com que también se canceló la reunión ampliada prevista para el mediodía con Margarita Stolbizer y Miguel Lifschitz, dos líderes opositores que siempre se mostraron más cerca de Lavagna que de los otros alfiles peronistas.El objetivo del cónclave de presidenciables es dirimir las candidaturas en las PASO o mediante consenso. Es decisión derivará en si saber si este grupo de dirigentes se mantendrá cohesionado o habrá ruptura.Urutubey insiste con presentar la mayor cantidad de candidatos posibles en una gran PASO, para aumentar la oferta y conseguir más adeptos del peronismo no K, el socialismo y hasta el radicalismo.Schiaretti ratificó por Twitter que Alternativa Federal va a competir con "candidatos propios" en las elecciones nacionales y que deben surgir de las PASO. Y aprovechó para convocar a Marcelo Tinelli y a Daniel Scioli a sumarse a este bloque.Los dos mandatarios, Pichetto y Massa organizaron el martes por la noche una cena, en una virtual recreación del encuentro fundacional de esa coalición, planteada como una opción al kirchnerismo dentro del peronismo.En las últimas horas se sumó al eje central del debate "saber si Massa juega con nosotros o se va al PJ", dijeron portavoces de AF. Massa deberá definir si se suma al frente electoral opositor Fernández-Fernández o si ofrece una tercera vía en la PASO de Alternativa Federal.El lunes el tigrense se reunió con Emilio Monzó y Nicolás Massot, dos parias de la mesa política del Presidente que hacen lo que pueden a pesar de Marcos Peña. Desde el espacio recelaron a ámbito.com que Monzó sonó en los últimos días como posible candidato único a la gobernación bonaerense. También se analizó el regreso a la política de Francisco De Narváez. Las dos opciones fueron descartadas. El empresario prometió colaborar desde afuera. A la Casa Rosada la desvela la decisión vaya a tomar Massa para definir si Macri sigue como candidato presidencial o si se activa el Plan V, de María Eugenia Vidal.