La carrera presidencial: Alternativa Federal tendrá hoy una reunión clave

Los principales referentes de Alternativa Federal se preparan para definir las reglas de juego del espacio en el marco de una reunión clave que tendrá lugar hoy en la Ciudad de Buenos Aires, con la participación de Juan Schiaretti, Juan Manuel Urtubey, Miguel Ángel Pichetto, Roberto Lavagna y Sergio Massa, a quien apuntan las miradas por su eventual salida del frente.



En medio de un marcado hermetismo sobre el horario y el lugar del encuentro, los referentes del espacio vivieron la jornada previa al encuentro entre llamados y reuniones.

La cumbre será hoy en la Ciudad de Buenos Aires y los integrantes de Alternativa Federal intentarán que sea "lo más reservada posible".



En la antesala, Schiaretti, que se vio fortalecido dentro del espacio tras ganar las elecciones de su provincia con amplio margen, fue recibido este martes por el presidente Mauricio Macri en la Casa Rosada, donde estuvieron reunidos por casi una hora.



"Reitero que Alternativa Federal junto a otras fuerzas plurales democráticas que quieran superar la grieta, debe tener candidatos propios en las próximas elecciones presidenciales. Ese candidato debe surgir de la competencia de quienes aspiren a serlo en las próximas elecciones PASO", remarcó el mandatario cordobés en su cuenta de Twitter.



El cónclave, en el que se buscará llegar a una definición sobre las PASO y los candidatos de agosto, contará con la participación de Lavagna, quien todavía no tiene decidido si jugará una interna dentro de Alternativa Federal o competirá por su partido Consenso 19.



El economista tiene buena relación con Schiaretti y ambos coinciden en que el frente electoral debe ampliarse para ser más competitivo, puntualmente sumando a dirigentes del radicalismo, del socialismo y del GEN.



Este martes, Lavagna se reunió con el gobernador de Santa Fe, el socialista Miguel Lifschitz, para analizar la situación política actual y las conveniencias y desventajas de sumarse al frente que componen los dirigentes del peronismo no kirchenerista, pudo saber NA.



El economista, que primero no quería una interna, dejó la puerta abierta a esa posibilidad y podría sumarse.



Esa discusión sobre las PASO se da en momentos en que la vista de los principales dirigentes de Alternativa Federal está puesta en Massa, por su eventual acercamiento al "frente patriótico" que construyen el PJ y el kirchenerismo.



Si bien el tigrense piensa ratificar mañana su postulación presidencial, también podría solicitar que se haga un recuento de los gobernadores que siguen respaldando a Alternativa Federal, ya que la candidatura presidencial de Alberto Fernández podría haber cambiado las afiliaciones.



Massa definirá su postura en los próximos días y para el 30 de mayo ya convocó al congreso de su partido para sellar su estrategia de alianzas oficial.



Se espera que durante la reunión de Alternativa Federal se terminen de definir las reglas de juego del espacio para competir en estas elecciones y se marque una posición clara sobre la figura de Cristina Kirchner.