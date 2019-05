El Ventilador: Cristina Kirchner, entre la candidatura y el banquillo

El sábado pasado, un anuncio de la expresidenta sacudió las estrategias de todos los frentes electorales.



Con un video en redes sociales, Cristina Kirchner anunció finalmente su candidatura. Pero, contra todos los pronósticos y especulaciones, lo hizo en una fórmula con Alberto Fernández que la tiene a ella como vicepresidenta.



Así, ayer lunes comenzó oficialmente la campaña del pre candidato a presidente Alberto Fernández.



Lo hizo con un acto en Santa Cruz junto a la gobernadora Alicia Kirchner y otros dirigentes.



Mientras tanto hoy, en la sala AMIA de los tribunales de Comodoro Py, la senadora Kirchner, junto a otros ex funcionarios y empresarios, se sometió al primer juicio oral por la obra pública justamente en aquella provincia de la Patagonia.



Este martes en la mañana, antes de dirigirse a los tribunales, Cristina lanzó fuertes mensajes a través de sus redes sociales. Allí expresó que esta causa se trata, nada más y nada menos, que de una persecución política. Causa que, evidentemente, acompañará todo este año a la ex presidenta en su campaña hacia la vicepresidencia que anunció el sábado pasado.



Con la presencia de los detenidos Julio Devido, Lázaro Báez y Carlos Kirchner, entre otros procesados, los presentes escucharon la lectura de las acusaciones. Lectura que se espera no dure menos de 4 jornadas, que se llevarán a cabo una vez por semana, los días martes.



¿Cómo impacta en las encuestas la imagen de Cristina sometida a juicio oral y público?



Voces a favor y en contra de este proceso judicial comienzan a escucharse con fuerza por estos días desde todo el arco político, a través de los medios.





El panelista Mariano Kohan, dijo que "los que menos le dan a Cristina es 35 o 37 puntos en las encuestas. Cristina en 2016, cuando la citaron por primera vez a una declaración indagatoria, planteó que era necesario avanzar en un frente ciudadano muchísimo más amplio, articulando con muchos sectores".



"A Alberto Fernández no se le puede pedir una autocrítica porque se la pasó los ocho años de Cristina criticando, diciendo que era cerrada, que no escuchaba y demás. Fue el armador de Massa en 2013 cuando se plantó fuera del kirchnerismo. Se fue con Randazzo porque entendía que lo que necesitaba el país era algo más parecido al kirchnerismo con algunas correcciones. Cuando termina esa campaña Cristina lo llamó. Alberto es parte de la apertura", señaló.





El periodista Sebastián Martínez, indicó que "sorprendió la candidatura de presidente de Alberto Fernández y de vice de Cristina Fernández. Para mí es una debilidad que expresa Cristina al reconocer que no puede ser presidente pero la fortalece electoralmente. Rompe esos tres tercios que se podían configurar entre la Alianza de Cambiemos, el kirchnerismo y la Alternativa Federal en el medio con algún candidato que pueda subir un poco los 20/25 puntos que hizo Massa en 2015".



"Si bien a muchos kirchneristas no les gustó la candidatura de Alberto Fernández, puede llegar a seducir a otros espacios peronistas. La pone a Cristina en el rol más cómodo que ella tiene y que jugó en el último año, que es el rol del silencio. Ella se saca la obligación de tener que hablar todo el tiempo. Creció en las encuestas el último año cuando se mantuvo en silencio", agregó.





El periodista Javier Aragón, señaló que "el kirchnerismo no puede hablar más de convicciones porque le está dando la posibilidad de ser candidato a un tipo que lo trataron de traidor, de corrupto. Él los trató de que ignoraban la realidad".



"La causa de Cristina la inició Elisa Carrió en el 2008 y el juez Ercolini nunca la quiso profundizar. Once años después, en el medio de la campaña electoral, se abrió el juicio. Es responsabilidad de la Justicia", agregó.