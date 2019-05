"Volvimos al mundo después que muchos dirigentes dijeran que eso era algo malo"

El presidente Mauricio Macri aseguró hoy que durante su Gobierno la Argentina volvió a insertarse en el mundo "después de décadas en las que muchos dirigentes dijeran que eso era algo malo"."Todo eso está empezando a funcionar, lleva tiempo, claramente, pero está empezando a funcionar. Nosotros no veníamos a esto, no veníamos a tener que construir las bases, pero tuvimos que hacerlo", sostuvo el mandatario.El jefe de Estado se expresó de esta manera al anunciar obras de mejoramiento en un taller ferroviario en la localidad de Mechita, ubicada en el partido bonaerense de Bragado.Junto a la gobernadora local, María Eugenia Vidal, y al ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, el líder del PRO confió en que las políticas del oficialismo "empiezan a marcar un rumbo definitivo"."Los argentinos volvimos al mundo después de décadas en las que muchos dirigentes nos dijeran que el mundo era un peligro, que era algo malo, y que teníamos que aislarnos para protegernos", agregó.En este sentido, Macri resaltó que la sociedad se dio "cuenta de que eso no estaba funcionando" y decidió "que había que cambiar", al notar que "el progreso se dio alrededor" de toda Latinoamérica."Vimos progresar a Chile, a Paraguay, a Uruguay, a Brasil, a Colombia, a Perú y nosotros, que éramos los líderes de la región, no lo hacíamos", lamentó.El Presidente aseguró que el Gobierno está "creando las bases reales" con las que la Argentina "va a crecer durante muchos años" porque "por primera vez no se acude a ningún parche, atajo ni cosa mágica".Durante el acto, el jefe de Estado anunció la construcción de una nueva unidad operativa de gran escala y el comienzo de las obras de ampliación y modernización de las instalaciones existentes en el taller de Mechita, financiado en parte por la empresa rusa THM.Macri explicó que cuando comenzó el proyecto, los trabajadores se preguntaron si esto "será otra cortada de cinta de las que se vieron en el pasado", pero que luego vieron que la iniciativa avanzó.Por su parte, Vidal señaló que estas obras son "mucho más que un polo ferroviario", sino que, además, significa "recuperar la confianza" de los habitantes de esta localidad.En ese sentido, la gobernadora resaltó que en las gestiones anteriores había "mucho abandono" en el sector ferroviario, pero que ahora "ya no se trata de hacer lindos discursos o poner carteles", sino de mostrar resultados: "Es fácil comprar vagones, pero hay que hacer las vías, y se hicieron en estos tres años 120 kilómetros de puesta en valor de vías para trenes de pasajeros".