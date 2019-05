Benedetti aseguró que los radicales "contribuirán a consolidar Cambiemos"

"Los entrerrianos podemos estar mucho mejor. Tenemos una provincia espectacular pero hace falta que desde el gobierno provincial se hagan cosas para tener una provincia amigable, que atraiga inversiones, para generar un shock de empleo privado, de desarrollo", sentenció ael candidato a gobernador por Cambiemos, Atilio Benedetti.Posicionado "en la recta final de cara a la elección verdadera", el dirigente radical se encontraba en Paraná para presentar su propuesta para la Gobernación, y por la tarde tenía prevista una visita a Concordia.Consultado al candidato sobre la diferencia entre las PASO y las Generales de junio, éste apuntó: "Si algún entrerriano quiso enviar alguna señal de malestar por la cuestión económica nacional, pudo hacerlo porque el voto en las PASO era gratis, por así decirlo; no había disputa en los cargos a gobernador. Ahora, entramos en lo que nos compete: el decidir sobre el futuro de Entre Ríos"."Los entrerrianos están más qué informados respecto de qué temas se discuten en esta elección del 9 de junio", indicó.Al analizar los resultados de las elecciones de abril, el dirigente radical formuló que, "fue una forma de enviar una señal, sobre todo, por parte de los votantes de Cambiemos, porque cuando comparamos la cifra en la elección legislativa de 2017, obtuve entre el 50 y 60 mil votos más de los que obtuvo el gobernador de la provincia en las PASO".Al augurar una mayor participación de los electores y menor cantidad de votos en blanco, Benedetti se mostró confiado en obtener el voto de "los que no se definieron" en las PASO. "No tengo dudas que van a pensar mucho en qué podemos lograr como entrerrianos", pronosticó.Fue en esa línea que apuntó a la cantidad de empleo público en comparación con otras provincias como Córdoba y Santa Fe. "No es que esté mal tener empleo público, pero en este desequilibrio se pone muy pesado para todos los contribuyentes", sentenció.Respecto del encuentro nacional de la UCR previsto para este lunes en la ciudad de Buenos Aires, donde el partido definirá si continúa formando parte de Cambiemos o decide tomar un nuevo rumbo, como acompañar la candidatura presidencial del ex ministro de Economía Roberto Lavagna, Benedetti apostó por replicar "el ejemplo de Entre Ríos"."El radicalismo se expresará de cada a la sociedad. Y si bien hay una voluntad mayoritaria de consolidar Cambiemos, me gustaría que se tome el ejemplo de Entre Ríos como una muestra de la coalición", subrayó, al hacer mención de su candidato a vicegobernador, Gustavo Hein, el presidente del PRO en Entre Ríos."El radicalismo tiene mucho para aportar, siempre puso mucho equilibrio, sensatez y gimnasia política a través de dirigentes con responsabilidad y experiencia que contribuirán a consolidar Cambiemos", remarcó, al indicar que, desde la UCR, "humildemente, podemos ofrecer nuestra experiencia".