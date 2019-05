Macri recibe a Schiaretti, antes del encuentro en Alternativa Federal

El presidente Mauricio Macri recibirá hoy al gobernador reelecto de Córdoba, Juan Schiaretti, antes de que el dirigente peronista encabece una cumbre que comenzará a definir el futuro de Alternativa Federal y luego de que Cristina Kirchner lanzara a Alberto Fernández como candidato presidencial.



El jefe de Estado y el mandatario provincial se verán en el marco de una audiencia que Macri encabezará por la tarde en la Casa Rosada con autoridades de la automotriz Fiat, que cumple cien años en la Argentina y tiene su principal planta en Córdoba, supo NA.



Schiaretti, uno de los gobernadores peronistas con mejor diálogo con el macrismo, se reunirá con el Presidente luego de haber confirmado que Alternativa Federal no tenderá puentes con el kirchnerismo ni con Cambiemos para avanzar en un eventual frente electoral que represente una "tercera vía".



Al respecto, el Gobierno no ve con malos ojos que el mandatario cordobés busque por todos los medios mantener en pie a Alternativa Federal frente a la posible estrategia del kirchnerismo de sumar gobernadores que estaban en ese espacio.



Sucede que el macrismo necesita que ese "tercer espacio" peronista llegue competitivo a las elecciones a fin de dividir la oferta opositora.



Luego de la reunión en la Rosada, Macri por la noche se trasladará a La Rural para sumarse a los festejos de la automotriz italiana que realizará allí una cena, mientras que no estaba confirmado si Schiaretti iba a participar de ese evento.



En tanto, en el marco de la visita del cordobés a Balcarce 50, no se descartaba algún contacto con el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, quien pretende acordar una fecha para que Schiaretti participe de las rondas de reuniones por el diálogo de 10 puntos que viene desarrollando con la oposición para dar "previsibilidad" antes de las elecciones.