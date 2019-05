Comienza hoy el primer juicio oral a la expresidenta Cristina Kirchner

Comenzará hoy el primer juicio oral a la expresidenta Cristina Kirchner. El tribunal oral despejó el último escollo al rechazar los recursos del empresario Lázaro Báez para frenar el proceso. Se trataba de una recusación contra dos de los jueces.Mientras se lleve adelante la primera audiencia, la Corte se reunirá y analizará los recursos de queja que presentó la expresidenta y que podrían impactar en el juicio.Cristina asistirá a los tribunales federales de Comodoro Py para escuchar la lectura de la acusación de los fiscales y la elevación a juicio que realizó el juez de instrucción.La audiencia comenzará a las 12 en la Sala AMIA, ubicada en el subsuelo del edificio, y estará a cargo de los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso. La jueza suplente es Adriana Palliotti.Desde muy temprano, se pondrá en marcha un importante operativo de seguridad, en el que se trabajó durante las últimas dos semanas. Se sumarán a la custodia habitual unos 70 efectivos de la Policía Federal, que reforzarán la vigilancia del edificio. El ingreso para la prensa, que deberá estar acreditada con anticipación, también será controlado por la policía, y los accesos y los pasillos de Comodoro Py estarán blindados. Los acusados están citados para las 11.30. Julio De Vido, José López y Carlos Kirchner, que están presos, serán trasladados de madrugada desde el penal.El perímetro de los tribunales estará vallado, y el ingreso para las partes que participen del debate será por la calle Costa Brava, que tiene una entrada directa por el subsuelo a la Sala AMIA. En caso de que haya un cuarto intermedio y los acusados que están libres quieran salir de la sala, se habilitarán una sala más pequeña que hay en ese subsuelo y un baño. Se buscará evitar que durante el cuarto intermedio la expresidenta circule por los pasillos, que permanecerán custodiados.El Tribunal Oral Federal 2 rechazó ayer los planteos presentados por el empresario detenido Lázaro Báez y confirmó para mañana el inicio del juicio por irregularidades en la obra pública.Los jueces decidieron no hacer lugar a las dos recusaciones que hizo Báez y a su reclamo de suspender el proceso hasta tanto la Corte Suprema se expidiera sobre los planteos de las defensas y, de esta forma, se ratificaron el comienzo para este martes a las 12:00 en la sala AMIA de los tribunales federales de Comodoro Py 2002.El ex dueño de Austral Construcciones había pedido el apartamiento de los magistrados Adriana Paliotti y Rodrigo Giménez Uriburu, porque ya intervienen en otro caso en el que él que está siendo juzgado por lavado de dinero.Más de 70 medios se acreditaron para presenciar el arranque del primer juicio oral contra la ex mandataria y flamante precandidata a vicepresidenta en la fórmula que encabezará Alberto Fernández.Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, quienes se reunieron este lunes para ultimar detalles, serán los acusadores junto a las querellas del Poder Ejecutivo Nacional, la Oficina Anticorrupción (OA) y la Unidad de Información Financiera (UIF).La primera jornada y tal vez dos o tres más serán utilizadas para la lectura de la acusación y luego se dará la posibilidad de realizar planteos de las partes, para más tarde pasar a las indagatorias, de las cuales podrán hacer uso o no.Están obligados a asistir hoy los 16 imputados, entre ellos, la ex presidenta Cristina Kirchner, Báez; el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido; el ex secretario de Obras Públicas José López; y Carlos Kirchner, primo del fallecido Néstor Kirchner.Es el primer juicio contra la ex mandataria y el único que tiene fecha, pues otros cuatro aún en instancia de proceso oral y no fue definido su inicio: el supuesto encubrimiento de la AMIA, la sospecha por la venta de dólar futuro, y los casos de lavado de dinero Hotesur y Los Sauces, que fueron unificados.El Tribunal Oral Federal 2 que llevará adelante este juicio está integrado por los jueces Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu, y como suplente estará la magistrada Adriana Pallioti.Será un juicio de más de 160 testigos y con una pericia aún pendiente de la Corte Suprema de Justicia sobre más de 50 obras que se habrían direccionado a favor de Báez.