Benedetti: "Necesitamos en la provincia un shock de empleo privado"

Atilio Benedetti definió en Quien Dice Qué que esta es "la recta final hacia la elección verdadera".



"Entre Ríos está en un estancamiento, está en `un modo siesta` o haciendo la plancha. Para relanzar Entre Ríos, para aprovechar las oportunidades, hay unas medidas que son indispensables, por ejemplo, una reforma impositiva en la provincia que aliente a quiénes vienen a desarrollar actividades, a generar empleo privado en la provincia. Necesitamos un shock de empleo privado, tenemos un desbalance de empleo público con empleo privado. De las provincias de la región Centro es la que más en desventaja está", resaltó agregando que "en la provincia de Córdoba, por cada empleo público, hay cuatro y medio empleos privados; en Santa Fe, por cada empleo público, hay 3,2 empleos privados; y en Ente Ríos, por cada empleo público hay 1,6 empleo privado. Esto además de producir un desbalance quita oportunidades para los entrerrianos.

Una reforma impositiva debe hacerse, para que resulte amigable", con esta propuesta.



Para Benedetti, otro de los puntos será "trabajar sobre el costo de la energía" ya que "paradójicamente en la provincia que generamos energía eléctrica con Salto Grande, es una de las provincias más caras del país. No es la más cara, es la segunda más cara. Y esto tiene que ver con un alto componente provincial y municipal en la tarifa. Por eso he propuesto como una señal, bajar desde el primer día, un 10 % la tarifa, totalmente consciente que puede ser de mayor significación, pero quiero dar una señal clara en este sentido".



A juicio del candidato a intendente por Cambiemos "hay que intervenir Vialidad para trazar una raya". La decisión responde al "recurrente reclamo" de los sectores productivos sobre el deplorable estado de la red vial secundaria. También adelantó que ordenará una "exhaustiva" auditoría en el organismo. "En cada rincón del país, hoy los caminos están mucho peor que hace diez o quince años atrás. Esto es un fracaso rotundo de Vialidad provincial", puso relevancia.



En torno al tema turismo, aseguró: "Ha habido un cambio de hábitos y de costumbres que ha traído el siglo XXI, que es necesario aprovechar. Y esto tiene que ver con aprovechar el turismo de fines de semana largos, aprovechar la bendición de nuestra provincia, que tiene que ver con su ubicación, es la mejor ubicada. Hacen falta lineamientos provinciales claros e incentivos en lo que respecta a inversiones para ofrecer servicios turísticos, que son una fuente de ingresos muy importante. No veo una articulación en una política provincial de turismo para que luego los municipios puedan adecuarse y hacer de esto una oportunidad. Precisamos que los turistas vengan una y otra vez a la provincia; tenemos muchas oportunidades para ofrecer".



"Creo que el tema salud es esencial. Es necesario actualizar el funcionamiento de los servicios de salud pública. Son cosas elementales, la historia clínica digital, que los turnos de atención médica puedan ser obtenidos telefónicamente, a través de WhatsApp, además es necesario resolver el tema médico, convocaremos a los médicos del país y si no invitaremos a médicos de otras naciones. Proponemos también que cada director de hospital sea nombrado por concurso, para que los mejores, con independencia de su pertenencia política, puedan conducir una institución compleja, como es un hospital; prometo terminar con esa práctica que los que hace es entorpecer el funcionamiento del Estado. Además tenemos un Estado trabado, que no tiene dinámica, tenemos reparticiones conducidas por personas que no tienen la capacidad de conducirlas y lo único que hacen es obstaculizar el funcionamiento en vez de darle la dinámica que necesitan los tiempos, para liderar equipos de liderazgo para incorporar tecnología, para hacer el trabajo más eficiente", entendió.



Asimismo, Benedetti aseguró que lo que queda de campaña, "lo vamos a manejar con la convicción de que es posible cambiar el signo político de la provincia, que la elección verdadera es una elección distinta de lo que fueron las PASO, vamos a convocar a los votantes que no fueron a votar o lo hicieron en blanco, y les vamos a decir, en caso de que hayan utilizado las PASO para mandar una señal por un malestar, por la cuestión económica, a lo que estamos convocados hoy es a hablar de los problemas de Entre Ríos".



"Ya está mejor la situación que lo que estaba el 14 de abril y yo no tengo dudas que el 9 de junio, estará mucho mejor que ahora. Soy optimista, creo que hemos pasado el mayor esfuerzo, que el mayor sacrificio está dado, y hoy tenemos una economía que es mucho más sustentable de lo que teníamos. Hoy ingresan más dólares que los que se van, y esto gracias al comercio; hoy es más conveniente gastar en el país, que ir a comprar a Chile, por ejemplo. Es un país más razonable. Y hoy, con un enorme esfuerzo, hay superávit primario de las cuentas públicas", opinó.



Para el candidato a gobernador, "el radicalismo tiene que dar un debate, porque en el partido hay distintas voces. Nuestro partido tiene la particularidad de debatir de cara a la sociedad y de escuchar todas las voces, sin limitaciones, sin condicionamientos. Creo que hay una voluntad mayoritaria de consolidar Cambiemos, con algunas correcciones, con algunos matices".



"Me gustaría que el vicepresidente sea un representante de mi partido, de la UCR, que acompañe al presidente Macri. Yo creo que (en referencia a la precandidatura de Cambiemos a nivel nacional) que no es tiempo de cambios. No creo que haya que cambiar caballo en medio del río", graficó. A esto "la Convención lo va a debatir, eta es mi posición personal", dijo.



"No descarto la posibilidad de ampliar más a Cambiemos, pero primero hay que consolidar lo que hemos construido", resaltó.



Respecto de la precandidatura del kirchnerismo, Alberto Fernández- Cristina Fernández de Kirchner, opinó: "n un primer momento me pareció que era un mecanismo inteligente para abrir el espacio. Hoy, con un poco más de tranquilidad, no logro entender bien y creo que trae mucha confusión que quien tendría el poder va a ser quien hoy se postula como vicepresidente". Elonce.com.