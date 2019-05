Bordet entregó dos ambulancias y destacó el trabajo conjunto con los intendentes

Otra ambulancia en Viale

"En estos años he cultivado una relación con todos los intendentes sean del signo político que sean", destacó el gobernador Gustavo Bordet al entregar una ambulancia en el Hospital Nuestra Señora del Luján en General Ramírez, donde también visitó el Hogar de Ancianos María Teresa de Calcuta. Las ministras de Desarrollo Social, Laura Stratta, y de Salud, Sonia Velázquez, entregaron otra ambulancia en Viale."Siempre hemos tenido entendimiento con todos los intendentes, nunca hubo discriminación y entendemos que lo institucional está por encima de cualquier aspecto ideológico partidario. Este ha sido un norte que, por supuesto, seguiremos manteniendo", aseguró el gobernador al encabezar la actividad este lunes en la localidad del departamento Diamante."A todos los ciudadanos de Ramírez y de distintas localidades les propongo que nos sigan acompañando como hemos venido trabajando estos tres años y medio, hacerlo de cara a los problemas, afrontando los problemas, haciéndonos cargo de lo que nos toca, y pensando cómo a través de una administración ordenada podemos ir hacia más obra pública, a generar más oportunidades al sector privado y a las cadenas de valor que en Entre Ríos son muchas", instó, luego, el gobernador."Nuestras economías regionales son las que le dan riqueza, producción y trabajo a mucha gente y para eso, además de todo el esfuerzo que hacemos en la provincia, necesitamos también tener un gobierno nacional que deje a un lado este esquema de renta especulativa y priorice lo financiero para ir hacia un modelo cuyo principal objetivo sea la producción, el empleo, el crecimiento, el desarrollo", agregó Bordet, que consideró que "esto ayudaría mucho a este camino que venimos trazando en la provincia de Entre Ríos. Y si pudimos hacer esto, podemos hacer mucho más en el futuro".Durante el acto en Ramírez el gobernador afirmó: "Es un gusto poder compartir con todos ustedes este día lluvioso, cumpliendo con un compromiso que teníamos con la comunidad de Ramírez"."Son tiempos de tolerancia, de democracia, independientemente de un proceso electoral que tenemos por delante. Las relaciones institucionales siempre deben primar porque antes que nada está el bien de la comunidad y el bien común", reflexionó Bordet.En ese contexto ubicó el trabajo con distintas instituciones, como el Hogar de Ancianos Madre Teresa de Calcuta y los cuerpos de Bomberos de Ramírez y de Diamante: "Más allá del aporte, en Entre Ríos estamos orgullosos de todos los cuerpos de Bomberos Voluntarios porque ponen lo mejor de sí al servicio público y tenemos la obligación de generar los aportes que corresponden por Ley, pero además aportes extras para que puedan desarrollarse en las condiciones más aptas en la enorme tarea que realizan. Esta es la forma de trabajar, encontrando caminos comunes".A su vez, al entregar la ambulancia para el Hospital Nuestra Señora del Luján, el gobernador apuntó: "En la provincia hemos incorporado el año pasado 20 ambulancias de alta complejidad para los hospitales cabecera de departamento, y ahora compramos 20 ambulancias más, que son de mediana complejidad, lo único que les falta son los respiradores, después el resto son exactamente igual. Y estamos comprando otras 20 unidades que se destinarán a centros de salud de distintos lugares"."General Ramírez tenía la necesidad de contar con una unidad asistencial de esta naturaleza, así que hoy estamos cumpliendo con este cometido, y también hicimos propicia la oportunidad para entregar además también una unidad para lucha contra el fuego a los Bomberos Voluntarios de Diamante", agregó.Por otra parte, la ministra de Desarrollo Social, Laura Stratta, junto a su par de Salud, Sonia Velazquez, entregaron una ambulancia en el Hospital Dr Castilla Mira, de Viale. Estuvieron presentes los diputados provinciales Gustavo Zavallo, Diego Lara y Daniel Ruberto, jefes de juntas de gobierno e intendentes de localidades aledañas.En ese marco, Stratta destacó que "ponemos en valor la decisión del gobernador de priorizar dentro de la agenda pública al desarrollo social y humano como también la contención socio sanitaria de la población. Esto es un hecho más en el marco de las políticas públicas de un Estado presente que posibilita fortalecer el trabajo en red entre el hospital público, las ciudades y zonas rurales, para dar respuestas a las demandas sociales"."En Entre Ríos hay un Estado que está junto a los entrerrianos y entrerrianas, que acompaña, pone el cuerpo y asume los desafíos. Porque en épocas difíciles, priorizamos estos espacios y temas que son tan complejos y necesarios, que requieren de decisiones políticas claras y contundentes como la que ha tomado nuestro gobernador, de priorizar éstas políticas", subrayó la titular de la cartera social.Asimismo, en Ramírez, Bordet también subrayó que "avanzamos en varias cuestiones que tenemos en común articuladas entre municipio y provincia", y recordó que "a nosotros lo que nos interesa es cómo logramos consolidar este proyecto político en la provincia y a esto lo vamos a plasmar el 9 de junio cuando tengamos elecciones, lo vamos a poner a consideración de los entrerrianos para plantearles todo lo que hemos hecho y todo lo que queremos hacer en la gestión que viene".En este marco, detalló que plantea tres ejes claves de gobierno: "Los empezamos a desarrollar en este gobierno y queremos completarlos en la gestión que viene"."Un eje tiene que ver con un sistema integrado portuario que ya lo hemos comenzado a hacer. De no tener ningún puerto habilitado tenemos tres. También le estamos proponiendo a los entrerrianos una nueva matriz energética basada en una gran obra que estamos comenzando, que es el cierre norte eléctrico entre Feliciano, La Paz, Ferderal y Chajarí, y también en gas, entre Conquistadores y Chajarí, que une los dos gasoductos troncales y con fibra óptica para el norte", prosiguió Bordet.Además, "una nueva matriz energética tiene que ver con ir hacia energías renovables. Estamos trabajando en la idea de biomasa para la provincia y energía fotovoltaica, sobre todo en algunos segmentos de la producción avícola y de arroz, que son los primeros que estamos experimentando. Y también dando los primeros pasos en energía eólica", ahondó al respecto.Por último, Bordet puntualizó que el tercer eje tiene que ver con el desarrollo en materia vial. "De trabajar fuertemente en la red primaria que era la más necesaria de restablecer, queremos en la gestión que viene dar un impulso definitivo a la red secundaria y terciaria, que son nuestros caminos rurales", indicó. "Con estos tres elementos estamos en condiciones de asegurar la competitividad de nuestras empresas porque baja la estructura de costo de cada una de ellas, si esto ocurre hay mayor rentabilidad y mayor empleo que se realiza no con expresiones de deseo sino con políticas de públicas", redondeó."Gracias por a Dios podemos compartir un espacio de alegría y de continuidad de un trabajo conjunto, entre el gobierno municipal y el provincial, más allá de nuestras identidades políticas", manifestó el intendente de Ramírez, Gustavo Vergara.Además, Vergara agradeció la "mutua colaboración más allá de las diferencias" así como la entrega de vehículos, y por último reflexionó: "Lo importante es que tenemos que trabajar por nuestra ciudad y por el crecimiento de Ramírez y de la provincia".En el marco de la política del gobierno provincial de fortalecer el parque automotor asistencial, el mandatario entregó una ambulancia para el Hospital Nuestra Señora del Luján y una camioneta al cuerpo de Bomberos Voluntarios de Diamante.Durante la actividad en el nosocomio, el gobernador entregó además la Resolución Nº1736 del Ministerio de Salud que designa al doctor Sebastián Reichel en la Dirección del nosocomio.A su vez, Bordet entregó aportes al hospital que serán destinados a obras de construcción; a la Asociación de Bomberos Voluntarios de la ciudad para la edificación de la sala de capacitación; y al Hogar de Ancianos Madre Teresa de Calcuta para continuar con la obra del salón de usos múltiples.El mandatario estuvo acompañado por el ministro de Planeamiento, Luis Benedetto; el secretario de Salud, Mario Imas; la directora ejecutiva del Instituto Becario, Claudia Gieco; el diputado nacional Julio Solanas y el diputado provincial Juan Carlos Darrichón.