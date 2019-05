Cobos "le bajó el pulgar" a Macri: "Vidal es lo mejor"

"Nosotros explorábamos otra posibilidad que es la de María Eugenia Vidal, quien para nosotros es lo mejor. Podría representar una mejor oferta electoral, veremos si hay alguna posibilidad de replanteo", dijo Cobos.



Funcionarios del Gobierno salieron la semana pasada a apoyar la candidatura de Macri a presidente, desestimando una interna y a la propia Vidal.

En tanto, el radicalismo deberá definir si acompañan al actual mandatario o si irán a unas PASO con un candidato propio, cuestión que se resolverá en la convención del partido que se llevará a cabo el próximo 27 de mayo.



Además, en relación a la convención radical, Cobos adelantó que "en principio vamos camino a que se apruebe aquella propuesta en Gualeguaychú en 2015 que era necesario ampliar".



Se trata de negociaciones duras en el radicalismo, ya que son distintas las posturas en relación a la dirección que tomará el partido. Cobos apoya la idea de ir a una interna el 11 de agosto al igual que el presidente de la UCR, Alfredo Cornejo, quien no ve con los mejores ojos a Macri.



Por su parte, Mario Negri, Luis Naidenoff y "Coti" Nosiglia, entre otros, son referentes radicales más cercanos a la Casa Rosada, por lo que prefieren evitar una interna e ir con Macri como única y primera opción, al considerarlo el candidato con mejor caudal de votos dentro de Cambiemos.



Al analizar la candidatura de Alberto Fernández a presidente, Cobos consideró que Alternativa Federal "puede ser el más afectado", ya que, por el perfil del exjefe de Gabinete, pueden "aspirar a varios dirigentes de ese espacio" y "aumentar el caudal de votos" para enfrentar a Cambiemos.



Sobre la figura de la expresidenta Cristina Fernández, reconoció que fue "una sorpresa" su candidatura a vicepresidenta al indicar que todos esperaban "que fuera candidata a presidenta o no" y aludió su decisión a razones "estratégicas y personales".



"Necesitan ampliar el techo, el piso se consolida estando en la fórmula porque el kirchnerismo tiene un caudal de votos bastante cautivo y la otra razón es que, después de haber sido dos veces presidenta y afrontando una serie de problema judiciales que desgastan, no tiene necesidad de afrontar una campaña", analizó Cobos, quien fue vicepresidente de Cristina Fernández y que tomó un gran protagonismo durante el kirchnerismo tras la votación sobre las retenciones a las exportaciones del sector agropecuario.



Parlamentario.com.