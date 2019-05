Bahl resaltó el rol que cumplen los clubes en los barrios de la ciudad

Familia pingüina

Así lo dijo el vicegobernador y precandidato a la intendencia de Paraná, Adán Bahl, quien estuvo en el Club Neuquén donde resaltó el rol que cumplen los clubes y el acompañamiento permanente de la Provincia con dichas instituciones.Bahl llegó al Club Neuquén, ubicado en el sur de la ciudad y junto al presidente de la entidad, Juan Arbitelli, recorrieron las instalaciones y dialogaron sobre las nuevas disciplinas y las tareas sociales."Desde el gobierno provincial apuntalamos la tarea de los clubes en todo el territorio de la provincia, en particular en Paraná sabemos que cada club, grande o pequeño, cumple un papel fundamental en el barrio donde está inserto, no sólo por las actividades deportivas que proponen a los vecinos, sino también por el rol social que cumplen", expresó Bahl.Seguidamente ejemplificó y valoró que el club en la temporada estival "permita a cientos de chicos acceder a sus piletas, aprender a nadar y disfrutar de las instalaciones. Esas son las redes sociales y comunitarias que no nos vamos a cansar de fomentar y sostener y porque creemos que son un bien para todos, un bien de la comunidad que debemos enaltecer y cuidar", agregó al respecto."Nosotros estamos trabajando bajo el concepto de Familia pingüina, que es una definición desde la que queremos que los socios se vean reflejados, se fomente el sentido de pertenencia, el respeto y la solidaridad", relató el presidente de la entidad."Si recorren la zona sur de la ciudad se van a encontrar con alguna remera de rayas rojas y amarillas, van a ver como la identidad está por fuera de los paredones, porque desde la Comisión Directiva, en la que somos todos jóvenes, le pusimos la energía necesaria para potenciarlo y sacarlo del estancamiento basándonos en las ideas y valores que nos inculcaron desde chicos", agregó el joven dirigente.Finalmente habló sobre el nuevo proyecto para la entidad. "Queremos poner las barandas a este nuevo playón para poder tener dos canchas simultáneas para practicar básquet, futsal, vóley, hockey sobre patines y patín artístico y por suerte hemos encontrado en Bahl y en su equipo un grupo de personas que está dispuesto a ayudarnos y a trabajar en equipo".Cabe destacar que el club tiene actualmente 1400 socios que también disfrutan de los espacios verdes y piletas en temporada estival y de los deportes al aire libre como futbol, hockey sobre césped, como así también de las nuevas propuestas en el gimnasio como boxeo y King boxing.